Governo federal cobra R$ 6 milhões em dívidas de igrejas no ES

Crédito: Arabson

A Receita Federal vem apertando o cerco a vários contribuintes que não estão em dia com o Fisco. O alvo desta vez são igrejas, clubes esportivos e organizações assistenciais, que juntos acumulam, em todo o país, R$ 14,4 bilhões em dívidas.

No Espírito Santo, a cifra é de quase R$ 160 milhões e diz respeito a 1.004 instituições, sendo que, desse total, 214 são igrejas que têm débitos de R$ 6,17 milhões. As demais são dívidas de 674 associações de defesa de direitos sociais (R$ 129,25 milhões) e de 116 clubes esportivos e similares (R$ 24,25 milhões), segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O governo federal está apertando a fiscalização contra essas entidades porque muitas delas têm burlado as regras que lhes garantem isenção no pagamento de tributos, como IPTU, IPVA, ISS, Imposto de Renda sobre doações e dízimos.

Pela legislação, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 150, igrejas, sindicatos, organizações sociais e partidos políticos têm direito à imunidade tributária por serem instituições que estimulam o bem-estar social por meio de terceiros.

A advogada tributária Raquel Sena explicou que essas entidades precisam ter um cunho social e não podem exercer atividades econômicas que visem o lucro. Caso elas não respeitem o que pressupõe a lei, elas terão que pagar os impostos a partir do momento em que a União identificar o descumprimento.

Questionada sobre os principais motivos para as instituições terem a imunidade cancelada pela União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não deu detalhes, assim como também não informou quais são os tipos de dívidas que elas mais devem, e quais são as de valor mais elevado.

AUTUAÇÕES





Em entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo, o secretário da Receita, Jorge Rachid, disse que o processo de avaliar quais entidades devem perder o direito à isenção por não terem atuado como empresas sem fins lucrativos está em curso.

Só nos últimos cinco anos, autuamos 283 entidades assistenciais e temos um crédito tributário de R$ 5,5 bilhões em impostos devidos, multas e juros, declarou.

ARRECADAÇÃO

Para especialistas, iniciativas como a relatada por Rachid têm sido intensificadas pelo governo, inclusive em outras frentes, com objetivo de melhorar a arrecadação federal.

Com um quadro fiscal deteriorado, em que o déficit estimado em 2017 é de R$ 130 bilhões, a União vem buscando meios de engordar o caixa.

Um exemplo recente e que foi alvo de muitas críticas entre juristas por ser considerada inconstitucional é nova Lei 1.606/2018, aprovada no último dia 10 de janeiro. Ela permite que a União bloqueie bens de devedores sem a autorização judicial.

O economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos, é uma das pessoas que vê essas ações da União como um meio de arrecadar mais. Porém, ele destaca que para reequilibrar as contas públicas o governo precisa ir bem além.

Tem que acabar com a série de privilégios existentes na esfera federal e enxugar as despesas que ainda são muitas. Além disso, o governo também deveria ser mais rigoroso com fortunas conquistadas de forma ilícita.

SAIBA MAIS

COBRANÇA DE DÍVIDAS

A Receita Federal tem fechado o cerco contra igrejas, clubes esportivos e organizações assistenciais e cobrado dívidas de quem tem burlado regras que garantem imunidade de tributos.

ESPÍRITO SANTO

No Estado, há 1.004 instituições religiosas, esportivas e assistenciais com dívidas de R$ 159.686.971,02 junto à Receita Federal.

Igrejas: 214 com débitos de R$ 6,17 milhões.

Associações de defesa de direitos sociais: 674 com dívidas de R$ 129,25 milhões.

Clubes esportivos e similares: 116 com débitos de R$ 24,25 milhões.

BRASIL

No país, a União cobra R$ 14,4 bilhões em dívidas dessas entidades. Desse total, R$ 8,4 bilhões são créditos de autuações da Receita em andamento que ainda podem ser discutidas na esfera administrativa.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

- A Constituição Federal criou a imunidade tributária para igrejas, sindicatos, partidos políticos e entidades assistenciais que têm um cunho social.

- A imunidade permite que algumas instituições fiquem isentas do pagamento de impostos, como IPTU, ISS e Imposto de Renda. Mas, para terem direito a isso, elas não podem exercer atividades com fins econômicos e de lucro.

- Os clubes esportivos não têm imunidade, direito garantido pela Constituição. Eles usufruem da isenção por meio de legislação ordinária, deixando de pagar tributos sobre sua renda e recolhendo contribuições e encargos trabalhistas com descontos.