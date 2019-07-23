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Sob pressão

Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano

O ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo. O percentual de 35% chegou a ser cogitado para contas com saldo de até R$ 5 mil

Publicado em 

22 jul 2019 às 22:36

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 22:36

Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo
Após sofrer pressões do setor da construção civil, que teme perder financiamento, o governo deve diminuir os valores inicialmente estudados para a flexibilização dos saques do FGTS. Agora, o valor a ser liberado por trabalhador pode ficar limitado a R$ 500 neste ano.
> Trabalhador precisa ser compensado se multa de 40% for reduzida
O ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo. O percentual de 35% chegou a ser cogitado para contas com saldo de até R$ 5 mil, mas agora pode ser aplicado para contas com montantes menores.
Outra opção discutida é diminuir até mesmo o limite máximo de saques, de 35%. O número chegou a ser comentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema, de qualquer forma, ainda está em estudo pelo governo.
> Liberação de FGTS é válida para impulsionar a economia?

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