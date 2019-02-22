Governo do ES vai usar dinheiro extra do petróleo para investimentos

Parque das Baleias, uma das maiores áreas de exploração de petróleo do país, fica no litoral Sul do Estado Crédito: Gazeta Online

Com o acordo extrajudicial com a Petrobras que deve render ao Estado cifras bilionárias praticamente certo, o governo capixaba garantiu que vai destinar as verbas extras provenientes da produção do petróleo no Litoral Sul para a realização de investimentos. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nesta quinta-feira (21).

Inicialmente os valores serão de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, chegando a R$ 11,5 bilhão em 20 anos. Apesar de ainda não detalhar quais serão os investimentos que serão feitos, o governo afirmou que a prioridade serão as áreas de logística, inovação tecnológica e em empreendimentos regionais.

O dinheiro a mais é originário de um acordo entre o governo estadual, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Petrobras. O termo, previsto para ser assinado em abril, diz respeito à unificação dos campos de petróleo da área chamada Parque das Baleias, o que consequentemente provocará um aumento da receita referente a Participações Especiais (PE), que são pagas aos governos em caso de grandes produções.

O Estado receberá tanto valores retroativos, de 2016 até os dias de hoje, quanto valores progressivos, que vão ser pagos por 20 anos. O retroativo corresponde a aproximadamente R$ 1,2 bilhão que vai ser pago 40% à vista e 60% em parcelas mensais até completar cinco anos. Já os valores progressivos serão pagos trimestralmente e totalizarão, ao final do período estipulado, R$ 10,3 bilhão.

“À vista vamos receber algo em torno de 500 milhões, um pouco menos – e as outras em parcelas mensais. Esse retroativo será usado em investimentos, em infraestrutura. Ainda vamos definir em quais áreas. Temos diversos projetos na nossa carteira. Fechando o acordo vou ver uma série de projetos estruturantes para o Estado”, disse Casagrande.

FUNDO

Já parte dos valores que vão chegar ao Estado e que não são referentes ao pagamento retroativo vão passar a fazer parte de um fundo – o qual Casagrande chamou de “fundo soberano”. A expectativa é que, ao final dos 20 anos, a verba do fundo chegue aos R$ 5 bilhões.

“Considerando os valores de hoje, o Estado deve receber mais R$ 500 milhões por ano referentes à PE. Sugiro que metade desse valor vá para o fundo soberano e a outra metade seja revertida em investimentos”, explicou.

Quem vai definir como e onde o dinheiro do fundo será aplicado será um grupo composto por membros das secretarias estaduais de Governo, da Fazenda, e de Economia e Planejamento, além da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A expectativa é de que em aproximadamente 45 dias e grupo deverá apresentar uma proposta de lei que vai reger o funcionamento do fundo. Após a proposta ser apresentada ela irá ser debatida com deputados estaduais e encaminhada à Assembleia Legislativa.

PREVIDÊNCIA

O governador garantiu que o dinheiro extra do petróleo não vai ser usado para cobrir parte do rombo da Previdência estadual. A intenção é usar o dinheiro apenas em empreendimentos considerados estratégicos.