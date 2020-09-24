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Medida provisória

Governo disponibiliza R$ 10 bi em empréstimos a empresas que utilizem maquininhas

Segundo o governo federal, a ampliação do montante para empréstimos é uma medida emergencial com o objetivo de tentar reduzir os prejuízos econômicos causados pela pandemia

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 09:26
Pagamento com cartão de crédito
A iniciativa, que permite a abertura do crédito extraordinário, será publicada na edição desta quinta-feira (24) Crédito: Freepik
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quarta-feira (23) medida provisória que disponibiliza um montante de R$ 10 bilhões para empréstimos a micro e pequenas empresas cuja venda de produtos seja feita por meio de máquinas de cartões de crédito e débito.
A iniciativa, que permite a abertura do crédito extraordinário, será publicada na edição desta quinta-feira (24) do "Diário Oficial da União".
Segundo o governo federal, a ampliação do montante para empréstimos é uma medida emergencial com o objetivo de tentar reduzir os prejuízos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.
"Com a edição desta medida provisória, o governo federal mantém seus esforços para garantir a devida assistência aos microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequeno porte nesse momento de crises sanitária e econômica decorrentes da pandemia", salientou o governo, em nota.
Nesta quarta-feira (23), o presidente também assinou decreto que institui uma plataforma de pagamentos por meio de cartão de crédito e cartão digital de dívidas do contribuinte com o Tesouro Nacional. A medida não acaba com o serviço de pagamento por boleto bancário.
A plataforma, nomeada de PagTesouro, tem como objetivo evitar que o contribuinte seja obrigado a se deslocar a uma instituição financeira para pagar por serviços públicos.
A gestão federal informou que as empresas interessadas em operar pela plataforma digital deverão se credenciar no site do Ministério da Economia e devem ter autorização do Banco Central.

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