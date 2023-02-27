Gmail apresenta instabilidade e usuários reclamam; Google admite falha

O Gmail, serviço de e-mails do Google, apresentou instabilidade em diversos países na manhã desta segunda-feira (27), e provocou reclamações dos usuários. Nas redes sociais, dezenas de pessoas que usam a ferramenta relataram falha ao tentarem acessar suas respectivas contas. Um aviso alertava para problema no acesso à plataforma.

O Google admitiu a falha e disse estar investigando o que pode ter ocasionado a instabilidade. "Estamos cientes do problema com o serviço Gmail que está afetando um significativo subconjunto de usuários", disse a empresa. Conforme o Google, uma atualização com os detalhes do ocorrido e de quando o problema deve ser resolvido será divulgada ainda hoje.