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Tecnologia

Gmail apresenta instabilidade e usuários reclamam; Google admite falha

O pico de reclamações pela dificuldade em acessar o Gmail ocorreu por volta das 10h06, no horário de Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 12:41

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 12:41

O Gmail, serviço de e-mails do Google, apresentou instabilidade em diversos países na manhã desta segunda-feira (27), e provocou reclamações dos usuários. Nas redes sociais, dezenas de pessoas que usam a ferramenta relataram falha ao tentarem acessar suas respectivas contas. Um aviso alertava para problema no acesso à plataforma.
O Google admitiu a falha e disse estar investigando o que pode ter ocasionado a instabilidade. "Estamos cientes do problema com o serviço Gmail que está afetando um significativo subconjunto de usuários", disse a empresa. Conforme o Google, uma atualização com os detalhes do ocorrido e de quando o problema deve ser resolvido será divulgada ainda hoje.
O pico de reclamações pela dificuldade em acessar o Gmail ocorreu por volta das 10h06, no horário de Brasília, segundo dados do site Downdetector, especializado em coletar relatos de instabilidade em redes sociais.

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