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Debate

Gleisi diz que fim da escala 6x1 será prioridade do governo no Congresso

Tema pautou os atos em comemoração ao Dia do Trabalhador na última quinta-feira (1°)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2025 às 18:29

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 18:29

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou que a redução da jornada dos trabalhadores será uma das prioridades do governo no Congresso. "O debate sobre o fim da escala 6x1, que limita a vida além do trabalho, será encaminhado junto às comissões pertinentes, para envolvermos a sociedade e todos os setores abrangidos pelo tema", disse Gleisi em publicação na rede social X.

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"Queremos ouvir a todos(as)! Com diálogo e decisão política, é possível avançar sim. Mais empregos, desenvolvimento e mais justiça para os trabalhadores(as) é o que precisamos promover", complementou a ministra.
O tema pautou os atos em comemoração ao Dia do Trabalhador na última quinta-feira, 1º. Na capital paulista, todos os presidentes das centrais sindicais defenderam a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 8/25 que propõe a redução da jornada de trabalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu pronunciamento oficial pelo Dia do Trabalhador, também falou sobre a medida. Ele disse que o governo vai aprofundar o debate sobre a redução da jornada. "Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade", afirmou em rede nacional de rádio e televisão na noite da quarta-feira, 30.
Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Câmara deve discutir o tema nos próximos dias e que a Casa dará "tratamento institucional" à matéria. Na sequência, ele afirmou que, apesar de ser uma medida simpática para a população, é preciso verificar o seu "impacto negativo" e a "viabilidade".
"Não dá também para ficar vendendo sonho, sabendo que esse sonho não vai se realizar. Eu acho que isso é uma falta de compromisso com o eleitor", afirmou Motta. Ele também disse que, até o ano eleitoral de 2026, a Câmara deve procurar uma "condução equilibrada e serena" das votações.
Como mostrou a Coluna do Estadão, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), tentará convencer o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Paulo Azi (União-BA), a colocar a proposta em votação nesta semana. O colegiado é a primeira etapa de tramitação do texto, de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).
"A fala do Lula deu grande fôlego para que o fim da escala 6x1 seja pautada na CCJ", disse Lindbergh à Coluna. A pauta do governo está travada na Câmara por conta da pressão do PL pela anistia, mas o PT vê oportunidade de fazer a agenda do Planalto avançar com o acordo entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) para reduzir penas dos condenados do 8/1.

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