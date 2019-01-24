Ministro francês

Ghosn renuncia como executivo-chefe e presidente da Renault

A diretoria da empresa vai se reunir nesta quinta-feira para definir a sucessão do brasileiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 10:56

Carlos Ghosn Crédito: Reprodução
O executivo brasileiro Carlos Ghosn renunciou aos cargos de executivo-chefe e de presidente do conselho de administração da Renault, afirmou nesta quinta-feira (24), em entrevista o ministro de Finanças francês, Bruno Le Maire.
"Carlos Ghosn renunciou ontem [quarta-feira] à noite," afirmou Le Maire à TV Bloomberg durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. "Agora está na hora de definir e colocar uma nova liderança no lugar".
> Carlos Ghosn ficará preso ao menos até março após Justiça negar fiança
A diretoria da Renault vai se reunir nesta quinta-feira para definir a sucessão de Ghosn. O brasileiro está preso em Tóquio desde o dia 19 de novembro sob a acusação de ter informado por vários anos rendimentos menores do que deveria em declarações da japonesa Nissan, que é parceira da Renault. Ghosn nega as acusações.
A expectativa é que Thierry Bolloré, vice de Ghosn, seja escolhido como executivo-chefe, e Jean-Dominique Senard, da Michelin, como líder do conselho de administração.
> Presidente do conselho da Nissan é preso por suspeita de crime fiscal
Fontes ligadas à Renault confirmaram que a carta de renúncia de Ghosn será entregue à diretoria da empresa nesta quinta.
"O que é mais importante hoje é preparar o futuro da Renault e o futuro da aliança", disse Le Maire.

Recomendado para você

Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política

