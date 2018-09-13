Gasolina sobe e já é vendida a R$ 5,05 no Espírito Santo

O aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras na semana passada chegou aos postos do Espírito Santo e o consumidor já começou a sentir a mudança no bolso. Na Grande Vitória, o valor mais alto encontrado pela reportagem do Gazeta Online foi de R$ 4,98 o litro, em um estabelecimento de Guarapari. Já no interior, um posto de São Mateus vende o litro do combustível a R$ 5,05.
E não vai parar por aí. Nesta quarta-feira (12), menos de 10 dias depois do reajuste anunciado, a Petrobras fez um novo comunicado de aumento, e o combustível já subiu mais 1,01% nas refinarias. Essa variação vai chegar às bombas dos postos do Estado nos próximos dias. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários, iniciada há mais de um ano.
Isso aconteceu logo depois que a empresa informou que adotaria um mecanismo de proteção financeira (conhecido como hedge) que permite aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias.
A estatal vinha adotando, desde 3 de julho do ano passado, reajustes quase diários no valor do combustível, com base sobretudo no mercado internacional e no câmbio. Há dois dias, a gasolina atingiu novo preço recorde nas refinarias.
Segundo a petroleira, esse mecanismo de hedge dará a opção de mudar a frequência dos reajustes diários no mercado interno.
PREÇOS ALTOS
O aumento de preço anunciado na semana passada já se espalhou de norte a sul do Espírito Santo. No interior do Estado, além de São Mateus, o valor elevado foi encontrado em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Alegre. Em Cachoeiro, o valor chegou a R$ 5,04 o litro; em Alegre, foi encontrado a R$ 4,96; em Colatina, atingiu R$ 4,94, mesmo preço encontrado no município de Linhares.
Quem precisa do combustível para as atividades do dia a dia deve estar preparado para mudanças frequentes no valor. Para a professora Kelen Ferreira, 40 anos, o pior de tudo é ter que pagar mais caro para abastecer o carro com cartão de crédito. Ela foi até um posto na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, e disse que, quando pode, opta pelo pagamento em dinheiro. Eu tenho que pagar R$ 0,30 a mais, se quiser pagar no crédito. Isso é um absurdo. Às vezes, eu abasteço um pouquinho no débito, com o dinheiro que tenho, mas aí tenho que ir ao posto duas vezes na semana. Para mim, é muito dinheiro, disse.
Kelen trabalha em duas escolas na Serra, e faz um curso à noite na Ilha do Príncipe, em Vitória. Meu carro consome muito combustível e, ainda por cima, eu rodo muito. Não tenho como ficar sem gasolina, mas está cada dia pior, cada dia uma surpresa desagradável, falou.
SINDIPOSTOS
Em nota, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou que os estabelecimentos não compram direto da Petrobras. São as distribuidoras que compram da refinaria (Petrobras) e revendem para os postos de combustíveis, que vendem para a sociedade. Portanto, o repasse dessas oscilações depende também do repasse das distribuidoras para os postos.
Essas variações nem sempre são diretas e têm diversas variáveis que devem ser levadas em consideração.
PESQUISA DE PREÇOS
[ Valores cobrados na quarta-feira (12) ]
Vila Velha
Posto Moby Dick: R$ 4,65 o litro
Posto Divino: R$ 4,59 o litro
Posto Três Coqueiros: R$ 4,57 o litro
Auto Posto Ilha das Graças: R$ 4,69 o litro
Vitória
Posto Ipiranga na Fernando Ferrari: R$ 4,89 o litro
Posto Iate: R$ 4,79 o litro
Posto Modelo na Avenida Vitória: R$ 4,55 o litro
Auto Posto Beira Mar: R$ 4,49 o litro
Posto Monza: R$ 4,55 o litro
Serra
Posto Serrano: R$ 4,69 o litro
Posto Coliseu: R$ 4,58 o litro
Posto Mirante: R$ 4,59 o litro
Brent Petróleo: R$ 4,58 o litro
Cariacica
Posto Mclaren: R$ 4,56 o litro
Posto Kadillac: R$ 4,58 o litro
Posto Chegada: R$ 4,61 o litro
Posto Texas: R$ 4,69 o litro
Auto Posto Zambon: R$ 4,59 o litro
São Mateus
Posto Damiani: R$ 5,05 o litro
Auto Posto Boa Vista: R$ 4,75 o litro
Colatina
Posto Rio Doce: R$ 4,94 o litro
Zam Comércio de Combustíveis: R$ 4,78 o litro
Cachoeiro de Itapemirim
Posto Duas Barras: R$ 5,04 o litro
Posto Nogueira: R$ 4,99 o litro
Guarapari
Posto Sol: R$ 4,79 o litro
Posto Guarave: R$ 4,98 o litro
Linhares
Posto Ouro Negro: R$ 4,94 o litro
Auto Posto Pandolfi: R$ 4,79 o litro
Alegre
Posto JC: R$ 4,96 o litro
Auto Posto Pedra do Pombal: R$ 4,84 o litro