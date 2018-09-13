Gasolina sobe e já é vendida a R$ 5,05 no Espírito Santo

Kelen Ferreira reclama de ter que pagar mais caro para abastecer com cartão de crédito Crédito: Marcelo Prest

O aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras na semana passada chegou aos postos do Espírito Santo e o consumidor já começou a sentir a mudança no bolso. Na Grande Vitória, o valor mais alto encontrado pela reportagem do Gazeta Online foi de R$ 4,98 o litro, em um estabelecimento de Guarapari. Já no interior, um posto de São Mateus vende o litro do combustível a R$ 5,05.

E não vai parar por aí. Nesta quarta-feira (12), menos de 10 dias depois do reajuste anunciado, a Petrobras fez um novo comunicado de aumento, e o combustível já subiu mais 1,01% nas refinarias . Essa variação vai chegar às bombas dos postos do Estado nos próximos dias. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários, iniciada há mais de um ano.

Isso aconteceu logo depois que a empresa informou que adotaria um mecanismo de proteção financeira (conhecido como hedge) que permite aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias.

A estatal vinha adotando, desde 3 de julho do ano passado, reajustes quase diários no valor do combustível, com base sobretudo no mercado internacional e no câmbio. Há dois dias, a gasolina atingiu novo preço recorde nas refinarias.

Segundo a petroleira, esse mecanismo de hedge dará a opção de mudar a frequência dos reajustes diários no mercado interno.

PREÇOS ALTOS

O aumento de preço anunciado na semana passada já se espalhou de norte a sul do Espírito Santo. No interior do Estado, além de São Mateus, o valor elevado foi encontrado em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Alegre. Em Cachoeiro, o valor chegou a R$ 5,04 o litro; em Alegre, foi encontrado a R$ 4,96; em Colatina, atingiu R$ 4,94, mesmo preço encontrado no município de Linhares.

Gasolina comum chega a R$ 4,89 em posto de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Quem precisa do combustível para as atividades do dia a dia deve estar preparado para mudanças frequentes no valor. Para a professora Kelen Ferreira, 40 anos, o pior de tudo é ter que pagar mais caro para abastecer o carro com cartão de crédito. Ela foi até um posto na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, e disse que, quando pode, opta pelo pagamento em dinheiro. Eu tenho que pagar R$ 0,30 a mais, se quiser pagar no crédito. Isso é um absurdo. Às vezes, eu abasteço um pouquinho no débito, com o dinheiro que tenho, mas aí tenho que ir ao posto duas vezes na semana. Para mim, é muito dinheiro, disse.

Kelen trabalha em duas escolas na Serra, e faz um curso à noite na Ilha do Príncipe, em Vitória. Meu carro consome muito combustível e, ainda por cima, eu rodo muito. Não tenho como ficar sem gasolina, mas está cada dia pior, cada dia uma surpresa desagradável, falou.

SINDIPOSTOS

Em nota, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou que os estabelecimentos não compram direto da Petrobras. São as distribuidoras que compram da refinaria (Petrobras) e revendem para os postos de combustíveis, que vendem para a sociedade. Portanto, o repasse dessas oscilações depende também do repasse das distribuidoras para os postos.

Essas variações nem sempre são diretas e têm diversas variáveis que devem ser levadas em consideração.

PESQUISA DE PREÇOS

[ Valores cobrados na quarta-feira (12) ]

Vila Velha

Posto Moby Dick: R$ 4,65 o litro

Posto Divino: R$ 4,59 o litro

Posto Três Coqueiros: R$ 4,57 o litro

Auto Posto Ilha das Graças: R$ 4,69 o litro

Vitória

Posto Ipiranga na Fernando Ferrari: R$ 4,89 o litro

Posto Iate: R$ 4,79 o litro

Posto Modelo na Avenida Vitória: R$ 4,55 o litro

Auto Posto Beira Mar: R$ 4,49 o litro

Posto Monza: R$ 4,55 o litro

Serra

Posto Serrano: R$ 4,69 o litro

Posto Coliseu: R$ 4,58 o litro

Posto Mirante: R$ 4,59 o litro

Brent Petróleo: R$ 4,58 o litro

Cariacica

Posto Mclaren: R$ 4,56 o litro

Posto Kadillac: R$ 4,58 o litro

Posto Chegada: R$ 4,61 o litro

Posto Texas: R$ 4,69 o litro

Auto Posto Zambon: R$ 4,59 o litro

São Mateus

Posto Damiani: R$ 5,05 o litro

Auto Posto Boa Vista: R$ 4,75 o litro

Colatina

Posto Rio Doce: R$ 4,94 o litro

Zam Comércio de Combustíveis: R$ 4,78 o litro

Cachoeiro de Itapemirim

Posto Duas Barras: R$ 5,04 o litro

Posto Nogueira: R$ 4,99 o litro

Guarapari

Posto Sol: R$ 4,79 o litro

Posto Guarave: R$ 4,98 o litro

Linhares

Posto Ouro Negro: R$ 4,94 o litro

Auto Posto Pandolfi: R$ 4,79 o litro

Alegre

Posto JC: R$ 4,96 o litro