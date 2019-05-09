Gasolina atinge maior valor do ano no Espírito Santo

Posto na Serra cobra R$ 4,79 pelo litro da gasolina, abaixo da média na cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Abastecer o carro ou a moto está pesando mais no bolso do consumidor. O preço médio do litro da gasolina no Espírito Santo chegou ao maior valor do ano. Na última semana, o combustível foi vendido, em média, a R$ 4,54 no Estado. Mas, há cidades onde chegou a ser comercializado a R$ 5,05, como é o caso de Aracruz e Guarapari, ambas no litoral capixaba.

Em janeiro deste ano, o consumidor desembolsava, em média, R$ 4,39 por litro de gasolina. O preço é 3,55% menor do que o praticado na última semana (R$ 4,54). O percentual representa um aumento médio acumulado, no ano, de R$ 0,15.

Os dados fazem parte do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Ainda de acordo ele, no período do dia 28 de abril a 4 de maio, das dez cidades pesquisadas, o menor preço médio da gasolina comum foi encontrado em Vila Velha (R$ 4,42). Já Cariacica, Serra e Vitória tiveram o segundo menor preço médio (R$ 4,48).

NA BOMBA

Para o consumidor, encher o tanque está ficando cada vez mais difícil. “Está cada dia mais caro. Na semana passada, paguei R$ 4,45 e, hoje (ontem), já tem posto de combustível vendendo a R$ 4,70. Só procurando muito para achar um preço melhor”, desabafa o administrador Jarbas Henrique dos Santos, 43 anos.

Jarbas Henrique dos Santos foi abastecer e levou um susto com o preço da gasolina Crédito: Siumara Gonçalves

A ronda realizada ontem, em 24 postos de quatro cidades (Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória), pela reportagem de A GAZETA constatou que a diferença entre o valor do litro de gasolina comum nos postos da grande Vitória chega a R$ 0,37.

Entre os pontos coletados, o preço mais em conta foi localizado em Cariacica (R$ 4,42). Já os mais elevados estavam na Serra e em Vila Velha (R$ 4,79).

AUMENTOS

Entre os motivos que fazem o consumidor pagar mais pelo litro de combustível está a escalada dos preços das refinarias. De dezembro de 2018 a maio deste ano, a cotação do petróleo no mercado internacional teve alta de cerca de 30%.

Além disso, desde 2017, a Petrobras vem ajustando sua tabela de preços com maior periodicidade e a qualquer tempo. Nos últimos dois anos, a gasolina acumulou uma alta de mais de 50% no preço das refinarias.