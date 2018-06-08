Fundos de investimentos viram sócios de hospitais e clínicas no ES

Fachada do Hospital Vitória Apart, em Carapina Crédito: Luísa Torre - GZ

Nesta quinta-feira (07), a empresa americana H.I.G Capital firmou um contrato para se associar ao grupo que administra o Hospital Meridional, que tem seis unidades no Espírito Santo. O grupo, com sede em Cariacica e que opera também em outras cidades da Grande Vitória e em São Mateus, foi fundado em 2001 e conta com aproximadamente 1.500 funcionários em atividade. O valor do negócio não foi divulgado à reportagem do Gazeta Online.

No Espírito Santo, o grupo não é o único com interesse de fundos estrangeiros. Há uma expectativa de que o Pátria Investimentos faça um aporte financeiro com vistas a se tornar sócio do Vitória Apart Hospital. Fontes do Gazeta Online confirmaram que há uma negociação em andamento, que deve ser deliberada em assembleia de acionistas, às 19h, desta sexta-feira (08), conforme publicado no Diário Oficial do último dia 1° de junho.

Procurado pela reportagem, o hospital, por meio da equipe de marketing, disse que não tem autorização para falar sobre o assunto. O Gazeta Online tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do Pátria, que é um dos maiores gestores de investimento da América Latina.

MULTISCAN E CDI

Em março do ano passado, a empresa paulista Alliar, que atua como Centro de Imagem Diagnósticos , anunciou a aquisição de todo o capital social da companhia Radiologistas Associados, Multiscan Imagem e Diagnóstico. O contrato para compra foi assinado em conjunto com sua subsidiária Centro de Diagnósticos por Imagem (CDI).

À época, a Multiscan foi avaliada em R$ 104 milhões, já sendo considerado o reembolso de investimentos feitos em duas unidades recém-inauguradas (R$ 10 milhões), e o valor total do patrimônio, que chega próximo aos R$ 92 milhões. As informações são do jornal Valor Econômico.

Ainda de acordo com a reportagem de 2017, a Multiscan é líder em diagnósticos por imagem no Espírito Santo e conta com quatro unidades e oito ressonâncias magnéticas. Entre 2014 e 2016, a companhia registrou crescimento de 18% ao ano e, para 2017, a expectativa é uma receita líquida de R$ 43 milhões; lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 15 milhões; e lucro líquido de R$ 10 milhões, antes de sinergias.

Com a aquisição, a Alliar passará a ser o maior centro de diagnósticos do Espírito Santo, consolidando sua posição de liderança em diagnósticos por imagem e constituindo sólida plataforma para expansão em análises clínicas, diz a empresa, no comunicado.

HOSPITAL MERIDIONAL

Hospital Meridional Crédito: Divulgação

"Os gestores do Meridional fizeram um trabalho excepcional e construíram um dos maiores grupos hospitalares do país. A H.I.G. apoiará a companhia em seu plano de crescimento futuro daqui em diante, expandindo seus serviços e sua abrangência geográfica organicamente e via aquisições. Além disso, acreditamos que a companhia continuará se beneficiando das tendências de crescimento positivas e da resiliência do setor de saúde no Brasil", afirmou.

O Grupo Meridional tem capacidade total de 400 leitos e oferece tratamentos de alta complexidade em diversas especialidades médicas. Por essas e outras, Antonio Benjamin, acionista fundador e presidente da rede de hospitais, contou que a parceria com a H.I.G Capital coloca a companhia em outro patamar a nível nacional.

"Foi importante para nós encontrarmos o parceiro certo para nos ajudar a colocar em prática o ambicioso plano de expansão que temos para o Meridional. A H.I.G. tem uma larga experiência internacional no setor de saúde, forte presença no Brasil e a característica colaborativa do seu time de investimentos se destacaram desde o início das nossas conversas. Estamos empolgados em tê-los como sócios para acelerar o crescimento que planejamos", ratificou.

Sobre A H.I.G Capital

A H.I.G é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$25 bilhões em capital sob gestão. O fundo oferece crédito como capital para médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, cooperativa e focada em melhorias operacionais.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas no mundo. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam receitas superiores a US$ 30 bilhões.

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