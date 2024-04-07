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Mercado de trabalho

Funcionário que optar só por home office não será promovido na Dell, diz site

Segundo reportagem da Business Insider, a fabricante de computadores requer 3 dias de trabalho presencial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2024 às 22:52

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 22:52

A fabricante de computadores Dell não irá promover funcionários que optarem apenas pelo home office, segundo reportagem do site americano Business Insider.
Em fevereiro deste ano, a companhia estabeleceu como necessária a presença no escritório ao menos três vezes por semana. Ainda é possível permanecer no formato 100% remoto, mas com punições.
A fabricante de computadores Dell requer 3 dias de trabalho presencial
A fabricante de computadores Dell requer 3 dias de trabalho presencial Crédito: Chainver-gallery/Pixabay
Quem continuar no home office todos os dias da semana não estará apto a promoções ou troca de cargos, de acordo com a reportagem publicada no site americano em março deste ano.
"Para membros de equipes remotas, é importante compreender as vantagens e desvantagens: o avanço na carreira, incluindo a candidatura a novas funções na empresa, exigirá que um membro da equipe seja reclassificado como híbrido no local", diz documento interno da companhia ao qual a revista teve acesso.
Procurada pela Business Insider, a empresa de atuação global disse que "conexões pessoais combinadas com uma abordagem flexível são essenciais para impulsionar a inovação e a diferenciação de valor".
Ainda segundo a reportagem, os funcionários da Dell estariam condenando a nova política internamente, já que muitos moram a horas de viagem dos escritórios, até mesmo em outros estados.
Para alguns deles, a nova regra seria uma forma de a companhia forçar pedidos de demissão, em meio à uma série de desligamentos no setor de tecnologia.
Segundo dados da Bloomberg, a Dell demitiu 13 mil funcionários no último ano fiscal.
"Ao longo do ano fiscal de 2024, continuamos a tomar certas medidas para reduzir custos. Apesar dessas decisões difíceis, continuamos com esforços concentrados para capacitar nossos funcionários e atrair, desenvolver e reter talentos", disse a companhia ao comentar os números que apontam uma queda nas vendas de computadores.

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