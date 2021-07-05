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Taxa básica

Focus: projeção da Selic em 2021 fica em 6,50%, a de 2022 vai para 6,75

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (05), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 6,50% ao ano; há um mês, estava em 5,75%.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:04

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:04

Com a Selic em seu menor patamar histórico, especialistas sugerem a renda variável como opção de investimento
No caso de 2022, a projeção foi de 6,50% para 6,75% ao ano, ante 6,50% de um mês antes.  Crédito: JComp/Freepik
Na esteira dos dados mais recentes de inflação, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021, mas alteraram os cálculos para 2022. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (05), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava em 5,75%.
No caso de 2022, a projeção foi de 6,50% para 6,75% ao ano, ante 6,50% de um mês antes. Para 2023, seguiu em 6,50%, igual a quatro semanas atrás. Para 2024, permaneceu em 6,50%, o mesmo patamar de um mês atrás.

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