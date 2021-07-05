Focus: projeção da Selic em 2021 fica em 6,50%, a de 2022 vai para 6,75

No caso de 2022, a projeção foi de 6,50% para 6,75% ao ano, ante 6,50% de um mês antes.

Na esteira dos dados mais recentes de inflação, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021, mas alteraram os cálculos para 2022. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (05), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava em 5,75%.