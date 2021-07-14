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Banco Central

Fluxo cambial total no ano até 9 de julho é positivo em US$ 16,148 bi, diz BC

A entrada pelo canal financeiro neste ano até 9 de julho foi de US$ 255 milhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 277,946 bilhões e de envios no total de US$ 277,692 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2021 às 15:32

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:32

Dinheiro do auxílio emergencial
O fluxo cambial do ano até 9 de julho ficou positivo em US$ 16,148 bilhões, informou o Banco Central. Crédito: Silmara Gonçalves
O fluxo cambial do ano até 9 de julho ficou positivo em US$ 16,148 bilhões, informou nesta quarta-feira (14), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 14,711 bilhões.
A entrada pelo canal financeiro neste ano até 9 de julho foi de US$ 255 milhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 277,946 bilhões e de envios no total de US$ 277,692 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 9 de julho ficou positivo em US$ 15,894 bilhões, com importações de US$ 107,040 bilhões e exportações de US$ 122,934 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 16,528 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 33,627 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 72,779 bilhões em outras entradas.

JULHO 

Depois de encerrar junho com entradas líquidas de US$ 4,449 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 808 milhões em julho até o dia 9, informou há pouco o Banco Central
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,744 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,485 bilhões e de retiradas no total de US$ 15,229 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 9 é positivo em US$ 2,552 bilhões, com importações de US$ 3,802 bilhões e exportações de US$ 6,354 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 693 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,461 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,200 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 5 a 9 de julho) para o Brasil ficou positivo em US$ 991 milhões.
O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 549 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 8,670 bilhões e de envios no total de US$ 9,219 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,540 bilhão, com importações de US$ 2,565 bilhões e exportações de US$ 4,105 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 322 milhões de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,045 bilhão de Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,738 bilhões de outras entradas.

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