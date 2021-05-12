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Fluxo cambial

Fluxo cambial total no ano até 7 de maio é positivo em US$ 11,196 bi, diz BC

Segundo anúncio do Banco Central nesta quarta (12), a entrada pelo canal financeiro neste ano até 23 de maio foi de US$ 2,321 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:52

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:52

Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O fluxo cambial do ano até 7 de maio ficou positivo em US$ 11,196 bilhões, informou nesta quarta-feira (12), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 12,292 bilhões.
A entrada pelo canal financeiro neste ano até 23 de maio foi de US$ 2,321 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 183,869 bilhões e de envios no total de US$ 181,548 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 7 de maio ficou positivo em US$ 8,875 bilhões, com importações de US$ 71,513 bilhões e exportações de US$ 80,388 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 11,280 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 23,309 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 45,799 bilhões em outras entradas.

MAIO

Depois de encerrar abril com entradas líquidas de US$ 3,990 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,517 bilhão em maio até o dia 7, informou o Banco Central. O período corresponde à primeira semana do mês.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,124 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 8,530 bilhões e de retiradas no total de US$ 9,654 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de maio até o dia 7 é negativo em US$ 394 milhões, com importações de US$ 4,228 bilhões e exportações de US$ 3,834 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 639 milhões em ACC, US$ 1,213 bilhão em PA e US$ 1,982 bilhão em outras entradas.

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