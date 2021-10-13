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Fluxo cambial no ano até 8 de outubro é positivo em US$ 17,855 bi, diz BC

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 8 de outubro ficou positivo em US$ 19,137 bilhões; saída líquida pelo canal financeiro neste ano até 8 de outubro foi de US$ 1,282 bilhão

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2021 às 15:11
Banco Central do Brasil
Banco Central do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O fluxo cambial do ano até 8 de outubro ficou positivo em US$ 17,855 bilhões, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 18,264 bilhões.
A saída líquida pelo canal financeiro neste ano até 8 de outubro foi de US$ 1,282 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 408,066 bilhões e de retiradas no total de US$ 409,348 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 8 de outubro ficou positivo em US$ 19,137 bilhões, com importações de US$ 162,345 bilhões e exportações de US$ 181,482 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 23,498 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 44,095 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 113,889 bilhões em outras entradas.

OUTUBRO

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ 1,170 bilhão, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 856 milhões em outubro, até o dia 8, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 26 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 11,741 bilhões e de retiradas no total de US$ 11,714 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de outubro até o dia 8, foi negativo em US$ 883 milhões, com importações de US$ 4,944 bilhões e exportações de US$ 4,062 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 697 milhões em ACC, US$ 870 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,494 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 4 a 8 de outubro) para o Brasil ficou positivo em US$ 115 milhões, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 394 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,342 bilhões e de envios no total de US$ 8,948 bilhões.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 279 milhões, com importações de US$ 3,898 bilhões e exportações de US$ 3,619 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 548 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 784 milhões em PA e US$ 2,287 bilhões em outras entradas.

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