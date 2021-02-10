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Finanças federais

Flávia Arruda é eleita para presidir CMO do Orçamento de 2021

No ano passado, ela disputava a vaga com Elmar Nascimento (DEM-BA), com a sucessão da Câmara no pano de fundo. Nesta semana, uma nova tentativa de Elmar assumir a CMO ameaçou o início dos trabalhos

Publicado em 

10 fev 2021 às 13:04

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:04

Congresso Nacional: Para Samir Nemer, há condições para as discussões sobre a reforma tributária avançarem entre os parlamentares em 2021
Congresso Nacional: Para Samir Nemer, há condições para as discussões sobre a reforma tributária avançarem entre os parlamentares em 2021 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil
A deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi eleita para presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. O colegiado vai discutir o Orçamento de 2021, que ainda não foi votado no Legislativo. O governo espera que o projeto seja aprovado até a metade de março.
Flávia Arruda, aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assumiu a comissão após uma disputa atrasar a instalação.

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No ano passado, ela disputava a vaga com Elmar Nascimento (DEM-BA), com a sucessão da Câmara no pano de fundo. Nesta semana, uma nova tentativa de Elmar assumir a CMO ameaçou o início dos trabalhos.
O presidente da Câmara resolveu o impasse mantendo o acordo para eleger Flávia Arruda.
O senador Marcio Bittar (MDB-AC) será o relator da peça orçamentária deste ano.
Nos bastidores do Congresso, parlamentares disputam as indicações para a próxima composição do colegiado, a que discutirá o Orçamento de 2022.

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