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Nome limpo

Feirão on-line vai ajudar cliente a negociar contas atrasadas com bancos

Consumidor poderá usar site da Febraban para saber quais dívidas tem. Já contato com a instituição ocorrerá por plataforma do governo na internet. Veja como participar
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:33

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:33

A partir desta segunda-feira (1º) e até o dia 30 de novembro, consumidores inadimplentes poderão aproveitar um feirão on-line para quitar contas atrasadas e limpar o nome. Essa é a proposta do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira.
A iniciativa, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados em parceria com o Banco Central do BrasilSenado Federal Secretária Nacional do Consumidor (Senacon), permitirá que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus boletos.
A página mutirao.febraban.org.br foi desenvolvida para encaminhar o inadimplente para o "Registrato", sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a lista de dívidas em seu nome junto às instituições financeiras. O site do feirão também mostra o caminho até o Consumidor.gov, plataforma que será usada para fazer as negociações.

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"É uma ação conjunta que não apenas contribui para o reestabelecimento do equilíbrio financeiro das famílias, mas, principalmente, promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira"
Isaac Sidney - Presidente da Febraban
De acordo com Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, “demos ênfase na preparação da negociação para auxiliar o cidadão a conhecer suas dívidas e assim avaliar se sua participação no mutirão é apropriada e também a identificar qual o valor mensal máximo que ele pode pagar no acordo. Esperamos que a iniciativa gere acordos mais efetivos para o cidadão, reduzindo o risco de reincidência do problema.”
Uma das soluções é renegociar dívidas, uma vez que na maioria das situações não há como cortar despesas
Uma das soluções é renegociar dívidas, uma vez que na maioria das situações não há como cortar despesas Crédito: Freepik
“O mutirão promove a educação para o consumo, o acesso ao crédito responsável e a reinserção do consumidor no mercado, por meio da renegociação das suas dívidas, eixos essenciais para promoção do desenvolvimento econômico. O trabalho integrado é um exemplo internacional de boas práticas, promove a maior plataforma de autocomposição de conflitos de consumo do mundo (consumidor.gov.br) e mostra nosso compromisso com a sociedade e com as recomendações internacionais que o Brasil aderiu”, diz a secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues.

SAIBA MAIS

Para quais dívidas o mutirão é destinado?

  • dívidas que estão em nome de uma pessoa física;
  • dívidas que estão em atraso;
  • dívidas que foram contratadas com bancos ou financeiras; e
  • dívidas que não possuem bens em garantia,  ou seja, diferentes de financiamentos de veículos e imóveis, por exemplo.

Como renegociar minhas dívidas?

Novidade desta edição

Para iniciar de fato a negociação de uma dívida em atraso, o primeiro passo é realizar o registro na plataforma consumidor.gov.br criado pela Senacon por meio de login e senha, preenchendo um cadastro com dados pessoais, e-mail, telefone.
Após finalizar o registro, é preciso selecionar a instituição com a qual deseja negociar e relatar o pedido de negociação. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.
No endereço mutirao.febraban.org.br, é possível pegar orientações antes de inserir a proposta na plataforma da Senacon. Entre as informações que podem ser obtidas na página estão a lista das dívidas, quando vale a pena participar do mutirão e a parcela do orçamento que pode ser destinada ao pagamento das dívidas.
* Com informações da Febraban.

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