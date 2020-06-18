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No Brasil

Febraban diz que avalia tecnicamente entrada do WhatsApp no mercado de pagamentos

Segundo Federação Brasileira de Bancos, são desconhecemos os detalhes da operação do WhatsApp, nos quais realizam uma avaliação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 17:53

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 17:53

Whatsapp
O Brasil foi o primeiro País a receber a novidade Crédito: Pixabay
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está fazendo uma avaliação técnica da entrada do WhatsApp, que pertence ao Facebook, no mercado brasileiro de pagamentos. "Desconhecemos os detalhes da operação do WhatsApp e estamos fazendo uma avaliação técnica. Não temos como nos pronunciar agora. Estamos fazendo uma avaliação", disse o diretor setorial de Tecnologia e Automação Bancária da Febraban, Gustavo Fosse, em coletiva de imprensa, nesta tarde.
O WhatsApp anunciou essa semana o início de uma solução que permitirá o envio e recebimento de dinheiro diretamente pelo aplicativo. O Brasil foi o primeiro País a receber a novidade, que a princípio, será oferecida aos portadores de cartões das bandeiras Mastercard e Visa emitidos por Banco do Brasil, Nubank e Sicredi. A Cielo fará o credenciamento das transações.
De acordo com Fosse, a Febraban vê o sistema de meios de pagamentos do Banco Central, o PIX, e open banking, que vai permitir o compartilhamento de dados bancários pessoais, como oportunidades. A entidade, que representa os bancos no Brasil, participa de comissões do Banco Central sobre os dois projetos, conforme ele, e 'vem apoiando fortemente' ambas as frentes.
"Vemos o PIX e o open banking como oportunidades de levar melhoria de atendimento, agregar mais clientes e fazer negócios diferentes", afirmou o diretor da Febraban.

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