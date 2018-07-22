Família e amigos se despedem de Helmut Meyerfreund

Velório do empresário Helmut Meyerfreund Crédito: Bernardo Coutinho

O velório do empresário Helmut Meyerfreund, ex-presidente da Chocolates Garoto , 82 anos, começou às 9h deste domingo no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O sepultamento aconteceu por volta das 12h.

Familiares, funcionários e amigos compareceram à despedida. Um dos filhos do empresário, Victor Meyerfreund, falou sobre a trajetória do pai. "Meu pai foi um grande professor, não só para mim, mas para todas as pessoas com quem ele trabalhou na Garoto. Grande parte das mensagens que eu recebi é de pessoas dizendo que aprenderam muito com ele".

Profissionais que trabalharam com Helmut também destacaram os ensinamentos dele. "Eu agradeço aos filhos dele por terem dividido o pai comigo. Ele me ensinou muito a vida toda, como profissional, pessoa. Serve como exemplo para famílias, para a sociedade. Era um homem íntegro que sempre nos ensinou a cumprir as leis", afirmou Eraldo Melo, funcionário da Garoto por 37 anos.

O economista José Márcio de Barros trabalhou com Helmut e ressaltou os benefícios que os investimentos feitos pelo ex-presidente da Garoto trouxeram ao Estado. Helmut ergueu para o Espírito Santo o maior investimento em termos de geração de empregos. Representou muito, principalmente para aqueles que moram em Vila Velha. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por seis anos e vi o quanto aquilo era parte importante da vida dele.

"LEGADO MUITO IMPORTANTE"

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, destacou o legado que Helmut deixou ao Estado, com sua visão empreendedora. Ele deixou um legado muito importante, numa época em que o Espírito Santo era um estado agrícola. A sua visão industrial, à frente do seu tempo, levou a Chocolates Garoto, um símbolo de Vila Velha e do Espírito Santo, para todo o país e até para nações estrangeiras.

Helmut estava em São Paulo desde 2014 para fazer acompanhamento médico por conta do Alzheimer, segundo o filho Victor Meyerfreund. O empresário morreu na sexta-feira.

Com informações de Rafael Monteiro de Barros

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