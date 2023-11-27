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Cadê o dinheiro?

Falha no aplicativo do Bradesco deixa clientes com saldo zerado

Usuários também reclamam de falhas no app e nas transferências de dinheiro; banco diz que situação será regularizada em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 16:46

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 16:46

SÃO PAULO - Correntistas do Bradesco estão sendo surpreendidos nesta segunda-feira (27) com saldo zerado ou negativo na conta. Em nota, o banco afirma que o processamento noturno não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes. A situação deve ser regularizada em breve, segundo a instituição. O banco tem mais de 71,7 milhões de clientes.
O site DowDetector, que acompanha as falhas dos serviços digitais, registrou as primeiras notificações às 5h53. Às 11h, a plataforma registrou o pico de queixas sobre o sistema do Bradesco. Além da discrepância no valor do saldo da conta, usuários também reclamam de falhas no aplicativo do banco e nas transferências de dinheiro.
Lucro do Bradesco cai quase 25% em 2020, para R$ 19,5 bilhões
Agência do Bradesco Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Nas redes sociais, correntistas relatam o sumiço de dinheiro e a dificuldade em ter uma explicação.
"Bradesco, minha conta está negativa e a gerente disse que não está, mas não consigo fazer nada com a conta", afirma uma usuária do X, ex-Twitter.
Em resposta, pela rede social, o banco pediu para a cliente acessar a conta "mais tarde". Até o momento, as reclamações entre os assuntos mais comentados das redes sociais, indicando que as falhas ainda não foram resolvidas.
Este não é o primeiro problema enfrentado pelos clientes do Bradesco. Em maio deste ano, o sistema do Bradesco ficou fora do ar e com intermitência. A falha atingiu o aplicativo do banco, seu internet banking e até caixas eletrônicos. O aplicativo do Next, banco digital do Bradesco, também caiu.
Em setembro, correntistas relataram instabilidade no Pix.
O Bradesco está passando por uma troca de comando. Na última quinta-feira (23), o banco anunciou que Marcelo Noronha substituirá Octavio de Lazari Jr. como presidente-executivo da instituição. Lazari, por sua vez, vai assumir uma cadeira no conselho de administração.
Segundo o presidente do conselho de administração, Luiz Carlos Trabuco, a troca de comando no Bradesco tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos.
Com o anúncio da mudança, as ações do Bradesco registraram forte alta, de mais de 3%.
O Bradesco encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 4,6 bilhões, 11,5% a menos que no mesmo período de 2022, num resultado pior que o esperado pelo mercado, que previa R$ 4,68 bilhões.
Enquanto isso, seu rival Itaú Unibanco, registrou alta de 12% no lucro líquido recorrente, com avanço na carteira de crédito e inadimplência quase estável.

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