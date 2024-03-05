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Em diversos países

Facebook e Instagram fora do ar? Redes sociais apresentam instabilidade

Problemas de conexão nas duas plataformas geraram um pico de reclamações de usuários na tarde desta terça-feira (5)

Publicado em 05 de Março de 2024 às 13:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2024 às 13:18
Problemas no Facebook e Instagram geraram um pico de reclamações de usuários na tarde desta terça-feira (5). No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações saltaram por volta das 12h.
O Facebook registrava mais de 28 mil reclamações na plataforma, enquanto o Instagram somava 21 mil. Antes das 12h, nenhuma havia sido feita. Nas redes sociais, usuários relatavam que os aplicativos haviam saído do ar.
Procurada, a Meta, holding que controla o Instagram e o Facebook, não respondeu até a publicação deste texto.
De acordo com o Downdetector, 62% das reclamações referentes ao Instagram se referem a aplicativos móveis, 27% à conexão com servidor e 11% à linha do tempo.
No Facebook, 69% dos registros eram sobre o app, 28% sobre a conexão com servidor e 4% sobre o website.

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