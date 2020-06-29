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Comparado à gasolina

Etanol continua competitivo apenas em 4 Estados, diz ANP

Preços médios mostram que vale a pena abastecer com etanol em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, todos grandes produtores do biocombustível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:46

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:46

Os preços médios do etanol na semana encerrada no sábado (27) continuaram vantajosos ante os da gasolina apenas nos quatro Estados brasileiros verificados na semana passada  São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás  todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Abastecimento de combustível
Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 67,35% entre os preços médios de etanol e gasolina Crédito: Pixabay
Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 61,56% do preço da gasolina, em Goiás a 68,39%, em Minas Gerais a 66,77% e, em São Paulo, a paridade ficou em 65,57%.
Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 67,35% entre os preços médios de etanol e gasolina, também favorável ao biocombustível.

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