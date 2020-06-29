Etanol continua competitivo apenas em 4 Estados, diz ANP

Os preços médios do etanol na semana encerrada no sábado (27) continuaram vantajosos ante os da gasolina apenas nos quatro Estados brasileiros verificados na semana passada São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 61,56% do preço da gasolina, em Goiás a 68,39%, em Minas Gerais a 66,77% e, em São Paulo, a paridade ficou em 65,57%.
Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 67,35% entre os preços médios de etanol e gasolina, também favorável ao biocombustível.