Etanol continua competitivo apenas em 4 Estados, diz ANP

Os preços médios do etanol na semana encerrada no sábado (27) continuaram vantajosos ante os da gasolina apenas nos quatro Estados brasileiros verificados na semana passada  São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás  todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.