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Reforma da Previdência

Estamos confiantes na reforma e no Congresso, diz Luiz Eduardo Ramos

O comentário foi feito em rápida conversa com jornalistas na saída da residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Publicado em 

06 jul 2019 às 21:25

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 21:25

Comissão da reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou neste sábado, 6, que o governo está confiante na reforma da Previdência e no Congresso Nacional. O comentário foi feito em rápida conversa com jornalistas na saída da residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Ramos esteve reunido com Maia, com o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e com líderes partidários. Na pauta, estava a reforma da Previdência. A expectativa do governo é de que a matéria seja aprovada em primeiro e segundo turnos no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.

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