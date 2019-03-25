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Recuperação

Espírito Santo cria 3.541 vagas de emprego em fevereiro

Resultado é o melhor para esse mês desde 2014
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

25 mar 2019 às 19:22

Publicado em 25 de Março de 2019 às 19:22

Geração de emprego formal cai pela metade em janeiro, em relação ao ano passado Crédito: Edson Chagas
O mercado formal de trabalho tem mostrado sinais de que a crise do emprego está ficando para trás. Em fevereiro, 3.541 postos de trabalho foram criados no Estado, segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria do Trabalho. O desempenho é o melhor para esse mês desde 2014. No ano, o Estado conseguiu criar 6.595 vagas, número 7,7 vezes maior do que o saldo dos dois primeiros meses do ano passado, que foi de 857. 
A reação no Espírito Santo ocorreu principalmente no setor de serviços, que fechou fevereiro com 2.757 novos trabalhadores contratados. A indústria de transformação foi outra área que puxou o emprego ao promover a abertura de 923 oportunidades.
A agropecuária (157), o segmento de extração mineral (145), a administração pública (115), os serviços industriais de utilidade pública (94) foram outros setores que apresentaram dados positivos.
Mas enquanto seis atividades produtivas mostram viver a retomada do emprego, o comércio e a construção civil amargam perdas no número de pessoas com carteira assinada. Somente o segmento comercial fechou 459 postos de trabalho. A construção civil teve baixa de 191 vagas.
 

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