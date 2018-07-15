Especialistas apontam os proibidões do currículo

Larissa Aquino, coordenadora de RH, alerta sobre a importância de simplificar o currículo Crédito: Marcelo Prest

O currículo funciona como um cartão de visitas e é com ele que o profissional consegue ser chamado para uma entrevista de emprego. No entanto, o tiro pode sair pela culatra quando o candidato comete erros de português, inclui informações desnecessárias ou até envia fotos de biquíni ou de sunga. Especialistas garantem que esses deslizes podem prejudicar quem procura um emprego.

Além disso, eles destacam que é proibido mentir ou omitir informações. Na hora de elaborar o documento, é necessário lembrar que ele vai apresentar a vida profissional de uma pessoa. Portanto, é importante passar o telefone correto e e-mails que não sejam de outras pessoas nem que usam apelidos como gatinha na identificação.

Recebemos as inscrições dos candidatos via site. Então o que consideramos mais importante são dados completos e informações claras, para entendermos a experiência profissional e conseguirmos contato com facilidade. A inclusão de foto, número de documentos, religião e adjetivos, por exemplo, não é necessária, pois o candidato terá oportunidade de falar sobre suas habilidades na entrevista, explica a coordenadora de Recursos Humanos de uma instituição financeira, Larissa Aquino.

A psicóloga Marianne Limonge ressalta que erros de português no currículo representam uma porta fechada para o candidato. Se há dúvidas, peça alguém para revisar. Além disso, o excesso de informações que não são compatíveis com o cargo também prejudicam quem busca uma colocação. É preciso que o documento seja objetivo e coerente com a área proposta, avalia.

Ela também chama a atenção para certos cuidados quanto à apresentação do currículo que não deve estar amassado ou manchado. Deve estar limpo visualmente, pois isso vai dizer muito sobre o candidato, analisa.

A coordenadora de departamento pessoal de uma clínica especializada em diagnóstico por imagem Grazielle Giori observa a falta objetividade na hora dos candidatos se apresentarem. O ideal é informar os dois últimos empregos, pois é dali que saem dados para embasar as entrevistas. Não precisa detalhar muito, apenas as atividade mais importantes, afirma.

A diretora técnica de uma empresa de recrutamento e seleção Sharla Bitencourt explica que os candidatos precisam ter atenção na hora de se candidatar a uma vaga. Não adianta o cargo ser para área comercial se o candidato tiver interesse em trabalhar na indústria. É preciso ter foco no anúncio da vaga, ressalta.

Já a psicóloga Martha Zouain lembra que o principal papel do currículo é vender o profissional e para isso deve conter conteúdos que reforcem o quanto o trabalhador tem as qualificações necessárias para ocupar a vaga, porque merece o cargo, como contribuiu em empregos anteriores e, tudo isso com frases curtas e de fácil leitura e interpretação. Segundo ela, é necessário ter atenção, pois informações desnecessárias podem desconstruir toda a boa imagem.

Na opinião da psicóloga Sarah Rosado, os processos seletivos ficaram mais acirrados, portanto, todo cuidado é pouco. As empresas estão mais criteriosas. Valorize os pontos fortes e nunca coloque habilidades que não tem.

A psicóloga Eliana Machado diz que ao descrever a escolaridade, não precisa informar que tem o ensino fundamental, por exemplo, se já fez um curso superior.

DICAS PARA UM BOM CURRÍCULO

Funções básicas

1) Gerar entrevistas  interesse do entrevistador em conhecer pessoalmente;

2) Servir de guia para seu entrevistador  portanto as informações devem ser organizadas e seguir uma lógica no tempo.

Objetivos

1) Comunicar claramente o que você quer;

2) Mostrar porque merece o cargo que está pretendendo;

3) Salientar que contribuiu em todos os empregos anteriores;

4) Destacar que é organizado, ambicioso, e que possui um objetivo definido;

5) Conter frases curtas de fácil leitura e interpretação;

6) Citações sobre números relevantes de seu histórico profissional  conquistas;

7) Exibir informações positivas e aspectos relevantes

O que deve ter

1) Deve ter, no máximo, duas páginas com informações necessárias para o cargo. Se o histórico profissional for grande, faça um resumo dos pontos principais.

2) Quem busca o primeiro emprego vale destacar as experiências na faculdade, estágios, cursos, trabalhos voluntários, habilidades e aptidões.

3) Simplicidade e objetividade podem ser muito mais importantes do que um currículo inovador e diferenciado.

Fonte: Especialistas ouvidos pela reportagem

ANÁLISE

Sempre atualizado

Erros no currículo podem ocorrer por vários fatores. Um deles é quando um profissional fica muito tempo em uma empresa e de repente precisa conseguir outro trabalho, sem parar para pensar que é preciso atualizar as informações do documento. Algumas falhas podem ser pequenas, mas para o recrutador tem um grande peso. É necessário ter cautela na hora de escrever para não haver erros de português, por exemplo. Clareza e organização das informações também são observadas. O candidato deve listar os cargos exercidos anteriormente, descrevendo as atividades mais importantes para cada uma das funções. Uma observação importante é que agora os recrutadores estão com um olhar diferenciado para quem tem experiência em voluntariado. Por isso, é necessário que o candidato descreva se atua em algum projeto ou causa. É interessante lembrar que esse tipo de tarefa traz competências importantes para empresa. No caso de dúvidas na hora de preparar o currículo, procure ajuda.