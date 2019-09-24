ES vai ao STF cobrar R$ 77 milhões em repasses do governo federal

Como a União repassa uma parte dos tributos aos Estados, com a permissão dessa compensação, a parcela das administrações estaduais diminui.

Outra questão observada pelo comitê é que, apesar de a nova lei prever esse prazo apenas para as contribuições previdenciárias, a Receita tem adotado o mesmo período para as contribuições sociais, o que reduz ainda mais o montante dos repasses aos fundos constitucionais.