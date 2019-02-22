ES tem cerca de 2 milhões de trabalhadores empregados

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Dados referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que houve aumento no nível de pessoas empregadas no Espírito Santo. No último trimestre do ano passado, 58,5% dos capixabas estavam empregados, o que representa 1,930 milhão de trabalhadores.

O resultado é 1,6% superior ao nível registrado no mesmo período em 2017, quando havia 1,862 milhão de empregados. Relacionado ao terceiro trimestre de 2018, o nível de ocupação cresceu apenas 0,5 pontos percentuais. No 3º trimestre, a taxa era de 58%, com 1,915 milhão de trabalhadores empregados.

Comparando a média anual, o crescimento foi tímido. O Espírito Santo terminou o ano com uma média de 1,892 milhão de pessoas empregadas, enquanto que em 2017 havia registrado média de 1,824 milhão.

Entre esses empregados, a maior parte está no setor privado, com 932 mil pessoas, um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período em 2017. Os empregados que trabalham por conta própria finalizaram o ano de 2018 representando 479 mil pessoas. No setor público, outras 222 mil pessoas estão empregadas, sendo que 132 mil são militares e servidores públicos.