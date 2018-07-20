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PERDA

ES decreta luto de três dias pela morte de ex-presidente da Garoto

Em nota, o governador Paulo Hartung descreveu Meyerfreund como 'um grande amigo, esportista e incentivador de hábitos saudáveis'

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 19:26
Luto de três dias pela morte de Helmut Meyerfreund Crédito: Gazeta Online
O governo do Estado decretou, nesta sexta-feira (20), luto oficial de três dias pelo falecimento de Helmut Meyerfreund. A manifestação de tristeza reflete a importância do ex-presidente da Chocolates Garoto para a economia e sociedade capixabas.
O empresário, que assumiu a gestão da Chocolates garoto na década de 1970, morreu na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, aos  82 anos. O corpo do empresário virá para o Espírito Santo e o enterro será no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, neste domingo (22). O velório acontece a partir das 9h, e o sepultamento será às 12h.
Em nota, o governador Paulo Hartung descreveu Meyerfreund como "um grande amigo, esportista e incentivador de hábitos saudáveis". Ainda segundo Hartung, um dos legados que o ex-presidente deixará será a "Corrida Rústica", atual Dez Milhas Garoto, criada em 1989, durante gestão de Helmut para celebrar o aniversário de 60 anos da empresa.
"O Espírito Santo perde uma de suas mais importantes lideranças empreendedoras, responsável pela expansão da marca Garoto e pela projeção do nosso Estado em todo o país e internacionalmente. Suas iniciativas e exercício de liderança coletiva deixam um importante legado e exemplo de determinação, especialmente, nesse momento difícil que o país está vivenciando. Em homenagem a essa figura admirável, decreto luto oficial de três dias e manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos", finaliza em nota.

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