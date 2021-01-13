Entrada de dólares supera saída em US$ 1,309 bi até dia 8 de janeiro

No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 8 é positivo em US$ 53 milhões, com importações de US$ 2,795 bilhões e exportações de US$ 2,848 bilhões. Crédito: jcomp/ freepik

Depois de encerrar dezembro de 2020 com saídas líquidas de US$ 8,353 bilhões, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,309 bilhão em janeiro de 2021 até o dia 8, informou nesta quarta-feira (13), o Banco Central. O período corresponde à primeira semana útil do ano.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,256 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 12,077 bilhões e de retiradas no total de US$ 10,821 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 8 é positivo em US$ 53 milhões, com importações de US$ 2,795 bilhões e exportações de US$ 2,848 bilhões.