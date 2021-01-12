Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar tem maior queda diária desde junho com realização de ganhos e fluxo
Mercado Financeiro

Dólar tem maior queda diária desde junho com realização de ganhos e fluxo

No fechamento, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 3,29%, cotado em R$ 5,3226. Foi a maior queda porcentual desde 2 de junho de 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 19:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:02

Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
No fechamento, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 3,29%, cotado em R$ 5,3226. Foi a maior queda porcentual desde 2 de junho de 2020 Crédito: Pixabay
O real teve dia de recuperação das perdas recentes nesta terça-feira (12). Se na segunda-feira a moeda brasileira foi uma das divisas com pior desempenho internacional ante o dólar, nesta terça ficou na ponta oposta, com melhor performance. O dólar devolveu parte dos ganhos recentes ante moedas fortes e nos emergentes, em dia de noticiário morno e, que no Brasil, teve como destaque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro e de 2020, mostrando aceleração da inflação e aquecendo o debate sobre a volta da alta de juros no País.
No mercado doméstico, a perspectiva de entrada de fluxo prossegue, com os aportes seguindo na Bolsa e várias empresas, como o Itaú, captando recursos no mercado internacional, o que ajuda a retirar pressão no câmbio.
No fechamento, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 3,29%, cotado em R$ 5,3226. Foi a maior queda porcentual desde 2 de junho de 2020, quando recuou 3,34%, então com a expectativa pela reabertura das economias. No mercado futuro, o dólar para fevereiro caiu 3,0%, a R$ 5,3260.
O chefe da mesa de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, ressalta que não houve mudanças no cenário da segunda-feira para a terça, com o foco seguindo nos casos de covid e na vacinação, mas o humor dos participantes do mercado melhorou. "Houve um pouco de exagero ontem", disse ele.
Há ainda, destaca Nagem, a perspectiva de que o Brasil continue recebendo fluxo externo, por conta da liquidez sem precedentes no mercado internacional. Só na primeira semana do ano, os estrangeiros aportaram R$ 10,7 bilhões na B3 e nesta terça o Ibovespa voltou a retomar os 124 mil pontos.
Com a aceleração da inflação, o gestor e ex-diretor do Banco Central, Sergio Goldenstein, escreveu em seu Twitter nesta terça que os juros deveriam voltar a subir "em março ou maio", o que deve aliviar, caso não ocorram mais surpresas fiscais negativas, as pressões no câmbio. Ele observa que o juro real no Brasil está mais negativo que na Suíça, o que vem gerando distorções importantes no câmbio. "O real depreciou 30%, com performance relativa pior do que seus pares, mesmo com o BC tendo vendido cerca de US$ 60 bi em reservas e swaps cambial."
"O Brasil se acostumou a conviver com diferencial de juros alto ou muito alto, sendo consistentemente um dos três mais altos do mundo", disse o diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra, em evento da XP nesta terça. Ele acrescentou que nenhum país com classificação de risco 'BB' pratica hoje taxa de juros de 2% ao ano, como o Brasil. Para ele, no longo prazo, o câmbio tende a voltar a uma situação de maior normalidade por questões estruturais.

Veja Também

País terá clareza de política fiscal só com Orçamento definido, diz BC

Salário mínimo de 2021 definido pelo governo não repõe inflação de 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados