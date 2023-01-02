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Movimentação financeira

Entenda as novas regras do Pix que começam a valer nesta segunda (2)

Mudanças anunciadas pelo Banco Central abrangem os limites nas transações e as modalidades Pix Saque e Pix Troco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2023 às 07:48

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 07:48

As novas regras começam a valer nestasegunda-feira (2) e mudam os limites de Pix.

TRANSFERIR TODO O LIMITE DIÁRIO

  • Será possível transferir todo o limite diário em um único envio.
  • Se uma pessoa tinha um limite diário total de R$ 3.000, mas um limite de R$ 1.000 por transação, precisava fazer três transferências. A partir de segunda, poderá fazer uma única transferência de R$ 3.000.

PIX SAQUE E TROCO TÊM LIMITE MAIORES

  •  Limite do Pix Saque e Troco: passou de R$ 500 para R$ 3.000 no período diurno, e de R$ 100 para R$ 1.000 durante a noite.

HORÁRIO NOTURNO

  • O horário do limite noturno poderá ser flexível e definido pelo cliente, se o banco oferecer essa opção. Hoje é das 20h às 6h, mas poderá começar às 22h, se o cliente quiser.
  • O banco não é obrigado a oferecer essa opção, e fica liberado pelo BC para decidir isso ou não.
  • Segundo nota da assessoria do BC, essa mudança pode ser aplicada até 3 de julho de 2023.
  • O limite noturno é menor que o do dia e foi estabelecido para evitar ação de criminosos, como roubos e sequestros relâmpagos.

MUDANÇA DE LIMITE NÃO MUDA

  • Uma regra que continua a mesma é a mudança de limite no valor. Se o consumidor quiser reduzir seus limites de Pix, a solicitação tem que ser atendida imediatamente.
  • Caso deseje aumentar em algum momento, o banco tem um prazo de 24 horas a 48 horas para avaliar o pedido e aceitá-lo ou não.
  • Isso já é válido atualmente

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