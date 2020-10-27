Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Engrenagem política não tem permitido privatizações, diz Guedes
Venda de estatais

Engrenagem política não tem permitido privatizações, diz Guedes

Para o ministro da Economia, escândalos de corrupção observados nas estatais já deveriam ter convencido a população sobre a necessidade das vendas

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 22:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 22:28
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta segunda-feira (26) que a engrenagem política não tem permitido deslanchar sua agenda de privatizações. Para ele, escândalos de corrupção observados nas estatais já deveriam ter convencido a população sobre a necessidade das vendas.
"Há privatizações que não conseguimos fazer. Há acordos políticos que dificultam, há uma mentalidade cultural equivocada", afirmou em evento virtual da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
"Se houve o escândalo do petróleo na Petrobras, o mensalão nos Correios, [desvios] na Caixa, devia estar bastante claro para a população brasileira que a governança está equivocada"
Paulo Guedes - Ministro da Economia
"De alguma forma essa nossa dificuldade de criar um caminho de prosperidade em um país rico em recursos naturais está ligada à nossa prisão cognitiva. Somos prisioneiros cognitivos de uma visão de mundo que está obsoleta", afirmou o ministro.
Guedes já chegou a culpar publicamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela demora nas privatizações. Mas há uma série de vendas que dependem apenas do Executivo e que também não mostram avanços.
Há pouco mais de um mês, conforme informou a Folha de S.Paulo, Guedes informou a aliados que sua equipe discutiria com o Palácio do Planalto indicações a empresas estatais e outros órgãos.
O movimento foi relatado após a saída de Salim Mattar (ex-secretário de Desestatização), responsável por privatizações e por barrar indicações consideradas perigosas.
A visão expressa foi que Mattar saía e o centrão chegava. Mattar, que culpava o "sistema" pela demora nas vendas, saiu do cargo e passou a atribuir a culpa pela demora também a Bolsonaro.
Guedes fez nesta segunda uma palestra em que teceu hipóteses sobre uma suposta generosidade do homo sapiens ao longo de sua evolução, falou sobre a Guerra do Peloponeso, comentou a Idade Média, passou pela perestroika soviética e chegou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Veja Também

Guedes: 'Prometemos 4 privatizações em 90 dias. O que aconteceu? Política'

Privatização deve modernizar Correios e abrir vagas em novas profissões

Para o ministro, é preciso respeitar o presidente porque ele venceu as eleições de 2018. "Um democrata tem que esperar a vez. Pede a senha, entra na fila e mude se quiser. Você não pode simplesmente interditar o governo que tem 60 milhões de votos", afirmou o ministro.
Guedes disse que Bolsonaro é um democrata e que comprova essa visão o fato de o presidente já ter exercido por mais de 20 anos o cargo de deputado. Para o ministro, é natural de uma democracia haver divergências sobre a obrigatoriedade da vacina contra o vírus da Covid-19.
"É natural que haja diferença de opinião. Acho que na Coreia do Norte não tem nenhuma dúvida se tem que tomar vacina ou não. Tem uma pessoa para tomar decisão e quem tem juízo obedece", afirmou. "Temos que celebrar essas diferenças de opinião, desde que sem ódio e sem intolerância", disse.
Para ele, as sociedades mais prósperas são as democráticas. "O resultado real de sociedades que foram para esse caminho [de autoritarismo] não foi historicamente bem-sucedido", afirmou.
"Muitos falam que a China está indo bem, mas porque ela entrou nos mercados globais. Ela tem que passar no outro teste, que é o da liberdade de seus cidadãos, para ver se aquilo é durável ou não", disse.

LEIA MAIS SOBRE PRIVATIZAÇÕES

É discutível que privatização da Codesa seja o melhor caminho

Ministério entrega à Presidência projeto de privatização dos Correios

Equipe econômica estuda privatização para bancar obras e programa social

Guedes cita "boato" de acordo entre Maia e esquerda para travar privatizações

Privatizações precisam ser deflagradas para recuperação da economia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados