Engenharia agronômica: 7 áreas de atuação que ultrapassam o trabalho no campo

Quando se fala em Engenharia Agronômica ou Agronomia, é comum imaginar o profissional trabalhando diretamente no campo, acompanhando plantações e orientando produtores. Embora essa seja uma das possibilidades de atuação, a carreira é muito mais ampla e acompanha as transformações tecnológicas, ambientais e econômicas do setor agropecuário.