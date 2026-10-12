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Economia (BR)

Engenharia agronômica: 7 áreas de atuação que ultrapassam o trabalho no campo

Profissão reúne possibilidades em tecnologia, sustentabilidade, gestão, pesquisa e produção de alimentos

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 11:15

Portal Edicase

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Publicado em 

12 out 2026 às 11:15
A formação do engenheiro agrônomo combina conhecimentos de ciências agrárias, gestão e inovação (Imagem: Eloy Vidal Segura | Shutterstock)
A formação do engenheiro agrônomo combina conhecimentos de ciências agrárias, gestão e inovação Crédito: Imagem: Eloy Vidal Segura | Shutterstock

Quando se fala em Engenharia Agronômica ou Agronomia, é comum imaginar o profissional trabalhando diretamente no campo, acompanhando plantações e orientando produtores. Embora essa seja uma das possibilidades de atuação, a carreira é muito mais ampla e acompanha as transformações tecnológicas, ambientais e econômicas do setor agropecuário.

A formação combina conhecimentos de ciências agrárias, gestão e inovação, permitindo diferentes caminhos profissionais, segundo explica a agrônoma Liliane Silva de Barros, professora do curso de Agronomia da Unic Beira Rio. “O engenheiro agrônomo pode trabalhar em propriedades rurais, empresas, indústrias, órgãos públicos, instituições de pesquisa, cooperativas e consultorias, além de atuar em áreas relacionadas à tecnologia e à sustentabilidade”, aponta.

Para quem pretende seguir carreira, conhecer essas possibilidades pode ajudar a identificar as áreas de maior afinidade e as competências que precisam ser desenvolvidas ao longo da formação. Confira algumas áreas em que esse profissional pode atuar:

1. Produção agrícola

Uma das áreas mais tradicionais da profissão envolve o planejamento e acompanhamento da produção de culturas agrícolas. O engenheiro agrônomo pode atuar na escolha de variedades, preparo e manejo do solo, irrigação, controle de pragas e doenças e definição de estratégias para melhorar a produtividade.

2. Agricultura de precisão e tecnologia

Drones, sensores, imagens de satélite, sistemas de georreferenciamento e inteligência artificial são utilizados para coletar e analisar informações sobre as lavouras. Nesse cenário, o agrônomo pode atuar na interpretação dos dados e na tomada de decisões mais precisas.

3. Gestão e consultoria no agronegócio

O profissional também pode trabalhar com planejamento e gestão de propriedades e empresas do setor. Entre as atividades, estão análise de custos, planejamento de produção, avaliação de riscos e orientação técnica para produtores.

O engenheiro agrônomo pode atuar em áreas relacionadas a práticas sustentáveis (Imagem: MediaProdaction | Shutterstock)
O engenheiro agrônomo pode atuar em áreas relacionadas a práticas sustentáveis Crédito: Imagem: MediaProdaction | Shutterstock

4. Sustentabilidade e gestão ambiental

A necessidade de produzir alimentos preservando os recursos naturais ampliou o espaço para profissionais especializados em práticas sustentáveis. “O engenheiro agrônomo pode atuar com conservação do solo, manejo da água, recuperação de áreas degradadas, redução de impactos ambientais e planejamento de sistemas produtivos mais eficientes”, destaca a especialista.

5. Pesquisa e desenvolvimento

Universidades, centros de pesquisa e empresas também demandam profissionais da área para desenvolver novas tecnologias, técnicas de cultivo, produtos e soluções voltadas à produção agrícola. A pesquisa contribui para enfrentar desafios como mudanças climáticas, pragas, doenças e necessidade de aumento da produtividade.

6. Agroindústria e qualidade dos produtos

Outra possibilidade está relacionada ao processamento e à qualidade de produtos de origem vegetal e animal. O profissional pode participar de processos de produção, armazenamento, controle de qualidade e desenvolvimento de soluções para reduzir perdas ao longo da cadeia produtiva.

7. Mercado de insumos e produtos agrícolas

Empresas que desenvolvem e comercializam sementes, fertilizantes, defensivos, bioinsumos, equipamentos e outras tecnologias também contam com profissionais de formação agronômica. “Nesses espaços, o conhecimento técnico pode ser aplicado em áreas como desenvolvimento de produtos, assistência técnica, relacionamento com produtores e suporte comercial”, conclui Liliane Silva de Barros.

Por Camila Souza Crepaldi

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