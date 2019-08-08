Empresários da indústria capixaba otimistas com crescimento da economia

O economista Eduardo Araújo também reconhece o momento de dificuldade pelo qual a economia passa, mas compartilha parte do otimismo demonstrado pelo presidente da Findes.

"A aprovação da reforma da Previdência dá uma sinalização positiva para o país, o que pode aumentar os investimentos. Existe certo risco político por conta de alguma fala polêmica vinda do governo federal, mas as mudanças econômicas têm sido muito bem avaliadas. É um cenário positivo. Ainda demanda muitos investimentos em infraestrutura, mas é um cenário positivo", conclui.