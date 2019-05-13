Em uma semana, gasolina fica R$ 0,10 mais cara no ES

Preço da gasolina sobe pela 4ª semana e acumula alta de 3,5% em um mês Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O preço médio da gasolina no Espírito Santo voltou a aumentar. Apenas na última semana, até sábado dia 11, o combustível subiu R$ 0,10 nas bombas. Nas semana imediatamente anterior, o litro custava, em média, R$ 4,54 e passou a ser comercializado por R$ 4,643 no Estado. Os dados são da Síntese dos Preços Praticados nos Estados, feita pela Agência Nacional do petróleo (ANP) e divulgados no sábado (11).

Apesar de a média do reajuste ter sido de R$ 0,10 no Estado em apenas uma semana, há cidades capixabas em que o aumento foi bem maior nesse mesmo período. Também de acordo com o relatório, os aumentos médios mais expressivos por litro ocorreram em Cachoeiro de Itapemirim (R$ 0,24), Vila Velha (R$ 0,21), Vitória (R$ 0,19) e Cariacica, Guarapari e Serra (R$ 0,17).

Entre os motivos que fazem o consumidor pagar mais pelo litro de combustível está a escalada dos preços das refinarias. De dezembro de 2018 a maio deste ano, a cotação do petróleo no mercado internacional teve alta de cerca de 30%.

Além disso, desde 2017, a Petrobras vem ajustando sua tabela de preços com maior periodicidade e a qualquer tempo. Nos últimos dois anos, a gasolina acumulou uma alta de mais de 50% no preço das refinarias.

Segundo a ANP, em alguns municípios do Estado, a gasolina comum já está sendo vendida a R$ 5,05 o litro, como é o caso de Aracruz e Guarapari. Em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vila Velha o preço máximo chega a R$ 4,99.

Nas distribuidoras

De acordo com a ANP, nas últimas quatro semanas, o preço médio da gasolina vendida às distribuidoras passou de R$ 4,045 para R$ 4,233. O que representa um aumento de 4,64% (R$ 0,18). Na última semana, a alta foi de R$ 0,06.

Por nota, o Sindipostos disse que o custo de aquisição da gasolina pelos postos do Espírito Santo nas distribuidoras aumentou R$ 0,188 nas últimas quatro semanas, segundo pesquisa semanal de preços da ANP. Já nos postos, o aumento foi de R$ 0,169.

"O aumento de R$ 0,10 é, portanto, o reflexo do aumento no custo de aquisição junto às distribuidoras", afirmou em nota.

Reunião do Confaz

O preço do combustível não aumentou apenas para o consumidor e para as distribuidoras. Nesta segunda-feira (13), o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou a tabela com os novos valores que devem ser usados como referências pelos Estados a partir da próxima quinta-feira (16) para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No Estado, o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) aumentou passando de R$ 4,4710, definido no dia 25 de abril, para R$ 4,6242. Com a atualização, em todo o país o preço referência da gasolina varia entre R$ 4,0640 a R$ 5,0473.