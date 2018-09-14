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Uso de serviços

Em cinco anos, gastos dos planos de saúde aumentam R$ 49 bilhões

Estudo da associação de hospitais privados diz que despesas do setor subiram 40% entre 2012 e 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 10:35

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 10:35

Em 2012, cada usuário de plano de saúde realizou 21,1 eventos, como consultas e atendimentos ambulatoriais. Em 2017, esse número subiu para 28,1, segundo o estudo Crédito: Pixabay
Os gastos do sistema de saúde suplementar no Brasil subiram 40% entre 2012 e 2017, ou R$ 49 bilhões a mais, segundo estudo encomendado pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). A principal razão por trás desse avanço, de acordo com os organizadores do levantamento, foi o aumento da frequência do uso dos serviços disponíveis pelos pacientes. Críticos do setor, no entanto, dizem que o avanço pode ser um problema de má gestão.
Em 2012, cada usuário de plano de saúde realizou 21,1 eventos, como consultas e atendimentos ambulatoriais. Em 2017, esse número subiu para 28,1, segundo o estudo.
 
Martha Oliveira, diretora executiva da Anahp, diz que vários fatores explicam a maior frequência de pacientes nos consultórios e hospitais. Entre eles, a crise econômica, que fez muita gente, por medo de perder o emprego e o plano de saúde, antecipar exames e consultas.
O advogado Rafael Robba, especialista em Direito à Saúde e sócio do escritório Vilhena Silva, discorda das conclusões da pesquisa:
- Se está havendo abusos, são as operadoras que devem fazer o gerenciamento desse atendimento. Parece uma conclusão muito simplista dizer que o paciente está utilizando mais o sistema.

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