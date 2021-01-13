Economia estuda um programa de recolocação dos 5 mil trabalhadores da Ford

A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários no Brasil e na Argentina

Fontes da área econômica reconhecem que a notícia da Ford, divulgada num momento de recuperação das vendas em novembro, é "horrível" para o momento. Segundo essas fontes, GM, Fiat e Honda estão com planos de investimento e produção se recuperando. Havia até uma preocupação com a falta de autopeças para a produção.

O anúncio da saída do país da Ford acabou colocando em debate a concessão de bilhões de incentivos tributários para a indústria automobilística. Dados do Ministério da Economia apontam que o nível dessas renúncias fiscais atingiu R$ 43,7 bilhões entre 2010 e 2020. O levantamento leva em consideração o que já foi concedido a todas as empresas do setor, já que os dados individuais são sigilosos.