Economia brasileira cresceu 1,04% em 2017, afirma Banco Central

Após três anos de queda, a economia brasileira voltou a crescer. O índice do Banco Central que mede a atividade do país (IBC-BR) mostrou que a expansão foi de 1,04% em 2017.
O dado é considerado uma prévia do PIB. O número oficial do comportamento do Produto Interno Bruto deve ser divulgado apenas no mês que vem pelo IBGE.
ICB-Br
O IBC-Br foi criado pelo BC para ser uma referência do comportamento da atividade econômica que sirva para orientar a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária (Copom), uma vez que o dado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado pelo IBGE com defasagem em torno de três meses. Tanto o IBC-Br quanto o PIB são indicadores que medem a atividade econômica, mas têm diferenças na metodologia.
O indicador do BC leva em conta trajetória de variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (indústria, agropecuária e serviços).
Já o PIB é calculado pelo IBGE a partir da soma dos bens e serviços produzidos na economia. Pelo lado da produção, considera-se a agropecuária, a indústria, os serviços, além dos impostos. Já pelo lado da demanda, são computados dados do consumo das famílias, consumo do governo e investimentos, além de exportações e importações.