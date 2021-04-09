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Desestatização

EBC é incluída no Programa Nacional de Desestatização

Segundo o governo, o objetivo da medida é desenvolver estudos com vistas a avaliar, a possibilidade de execução da política pública sem a necessidade de manutenção de uma estatal

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2021 às 15:38
Comunicação na polarização
O decreto também mantém a EBC vinculada ao Ministério das Comunicações até que seja concluída a desestatização. Crédito: jannoon028/Freepik
O governo federal incluiu a Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) no Programa Nacional de Desestatização (PND), conforme decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (09). O ato acata recomendação feita pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).
Segundo o governo, "o objetivo primordial da medida é desenvolver estudos com vistas a avaliar, primeiro, a possibilidade de execução da política pública sem a necessidade de manutenção de uma estatal e, em segundo lugar, a melhor modalidade de sua desestatização".
O decreto também mantém a EBC vinculada ao Ministério das Comunicações até que seja concluída a desestatização.

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