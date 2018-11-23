Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 3,80

A valorização se dá em escala global Crédito: Reprodução/ Pixabay

No último pregão da semana, o dólar opera com valorização de 0,21% ante o real, negociado a R$ 3,815. O que influencia nesta alta continua sendo o cenário externo. O governo dos EUA está tentando persuadir provedores de internet de seus países aliados a não comprarem equipamentos tecnológicos da gigante chinesa Huawei, conforme revelou o “Wall Street Journal”.

O possível acirramento dos embates comerciais entre Washington e Pequim, aliado a uma semana marcada por muitos feriados (terça-feira no Brasil e quinta-feira nos EUA), acaba diminuindo a liquidez no mercado, contribuindo para que a moeda americana registre ganhos.



