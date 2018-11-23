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Valorização

Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 3,80

Investidores seguem monitorando desdobramentos da guerra comercial

Publicado em 

23 nov 2018 às 11:35

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 11:35

A valorização se dá em escala global Crédito: Reprodução/ Pixabay
No último pregão da semana, o dólar opera com valorização de 0,21% ante o real, negociado a R$ 3,815. O que influencia nesta alta continua sendo o cenário externo. O governo dos EUA está tentando persuadir provedores de internet de seus países aliados a não comprarem equipamentos tecnológicos da gigante chinesa Huawei, conforme revelou o “Wall Street Journal”.
> Com dívida de R$ 667 milhões, Saraiva pede recuperação judicial
O possível acirramento dos embates comerciais entre Washington e Pequim, aliado a uma semana marcada por muitos feriados (terça-feira no Brasil e quinta-feira nos EUA), acaba diminuindo a liquidez no mercado, contribuindo para que a moeda americana registre ganhos.
 
A valorização se dá em escala global. O Dollar Index da Bloomber, que mede o comportamento da divisa americana frente uma cesta de dez moedas, avança 0,11% nesta manhã.

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