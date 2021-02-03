Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar tem dia de instabilidade com espera por avanço nas reformas
Mercado Financeiro

Dólar tem dia de instabilidade com espera por avanço nas reformas

O foco no mercado doméstico seguiu no Congresso e o cenário para as reformas com os novos presidentes dando início ao ano legislativo; o dólar à vista terminou o dia a R$ 5,3702
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:48

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:48

dólar
No fechamento, o dólar à vista terminou o dia com ganho de 0,29%, a R$ 5,3702. No mercado futuro, o dólar para março fechou em baixa de 0,38%, a R$ 5,3500. Crédito: jcomp/ freepik
O dólar teve novo dia de volatilidade. Caiu pela manhã para a mínima de R$ 5,32 e firmou alta nos negócios da tarde, batendo em R$ 5,38. O foco no mercado doméstico seguiu no Congresso e o cenário para as reformas a partir de agora, com os novos presidentes dando início ao ano legislativo. A visão que predomina nas mesas de câmbio é que haverá avanços na agenda, mas não sem dificuldades e necessidade de articulação. Pela tarde, o cenário externo teve peso importante e o real acabou seguindo ao longo do pregão pares como os pesos da Colômbia, México e Chile, que perderam força ante o dólar em meio a dúvidas sobre o tamanho do pacote fiscal que Joe Biden conseguirá aprovar.
No fechamento, o dólar à vista terminou o dia com ganho de 0,29%, a R$ 5,3702. No mercado futuro, o dólar para março fechou em baixa de 0,38%, a R$ 5,3500.
Após a euforia de ontem, o governo listar suas prioridades na agenda e a abertura do ano legislativo no Congresso, os comentários nas mesas de câmbio hoje eram de que o clima é de "esperar para ver", conforme resumiu um diretor de Tesouraria. O cenário para o real está bem mais positivo agora do que no início de janeiro, disse ele, destacando que a perspectiva de avanço de reformas e a possibilidade de o Banco Central voltar a subir juros já em março apontam para chance de valorização da moeda, que está muito descolada de seu preço justo por causa do crescente risco fiscal.
O Instituto Internacional de Finanças (IIF) calcula que o preço justo da moeda brasileira é de R$ 4,50, levando em conta os fundamentos. O Bank of America calcula em R$ 4,80 e afirma estar otimista para as reformas, mas alerta que a janela para aprovação é relativamente curta, considerando as eleições em 2022.
Para os analistas da consultoria internacional TS Lombard, Elizabeth Johnson e Wilson Ferrarezi, o real tende a se beneficiar da elevação dos juros pelo BC. Eles acreditam que o aumento virá na reunião de março, em 0,50 ponto porcentual. A redução do diferencial de juros do Brasil com o resto do mundo deve ajudar a reduzir a volatilidade no câmbio. Além disso, o avanço das reformas deve ajudar a moeda brasileira a ganhar força, ficando mais alinhada a seus pares.
A TS Lombard acredita em chance de avanços nos próximos dois meses na agenda de reformas, embora o cenário ainda seja "desafiador", sobretudo quando se considera que alguns parlamentares do Centrão não compartilham muito as ideias liberais do ministro Paulo Guedes. "A menos que o próprio Bolsonaro se envolva em apoiar esta agenda impopular, mas necessária, achamos que a chance de progresso significativo na agenda de reformas será limitada." Medidas mais microeconômicas, como a Lei do Gás e a independência do Banco Central têm chance de rápida aprovação, o que deve ajudar a melhorar o sentimento dos investidores no mercado, ressalta a TS.

Veja Também

Entrada de dólares supera saída em US$ 2,797 bi em janeiro, diz BC

Dados vazados podem render R$ 80,8 milhões ao criminoso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados