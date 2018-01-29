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Cotação

Dólar sobe com cautela em meio à divulgação de dados dos EUA

Moeda é cotada a R$ 3,16. Bolsa recua, mas se matém acima dos 85 mil pontos

Publicado em 

29 jan 2018 às 13:33

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 13:33

dólar Crédito: Reprodução
Após fechar a semana passada com uma queda acumulada de 1,91%, a R$ 3,14, o dólar sobe e caminha para maior alta diária desde a véspera do julgamento de Lula na última quarta-feira. Agora, a divisa americana avança 0,90%, cotada a R$ 3,169, na esteira do fortalecimento externo da moeda antes da divulgação de dados dos EUA.
A Bolsa brasileira também sofre revés, após fechar em mais uma máxima histórica na sexta-feira – mas ainda assim se mantém acima dos 85 mil pontos. O Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, recua 0,27% a 85.300 pontos.
O pregão é marcado pelo clima ante às expectativas em torno da divulgação dos dados americanos e chineses. Nos EUA, são anunciados hoje o FOMC (o Copom americano, que vai divulgar a taxa básica de juros) e dados do mercado de trabalho; a China divulga ainda a taxa de crescimento do setor industrial.
— Os players estão hesitantes em puxar o dólar para baixo antes do FOMC — diz à Bloomberg Georgette Boele, estrategista do ABN Amro em Amsterdan.
Entre os principais papéis, as ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras avançam 0,09% a R$ 21,73; as preferenciais (PN, sem direito a voto) recuam 0,20% a R$ 19,89; e a Vale avança 1,08% a R$ 41,88.

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