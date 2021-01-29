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Mercado Financeiro

Dólar sobe 5,5% em janeiro e tem maior alta desde março de 2020

A moeda brasileira teve o pior desempenho no mercado internacional no mês, com deteriorada situação fiscal impedindo recuo maior do dólar, mesmo com fluxo externo forte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:13

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:13

dólar
O dólar à vista terminou em alta de 0,71%, a R$ 5,4745. O dólar para março, que nesta sexta passou a ser o contrato mais líquido, subiu 0,38%, a R$ 5,4660. Crédito: jcomp/ freepik
O dólar subiu 5,5% ante o real em janeiro, a maior alta desde março do ano passado, quando a pandemia começou no País e a divisa dos Estados Unidos disparou 16%. A moeda brasileira teve o pior desempenho no mercado internacional neste mês, com a deteriorada situação fiscal do Brasil impedindo recuo maior do dólar, mesmo com fluxo externo forte.
Em outros emergentes, a moeda norte-americana teve valorização menos intensa, subindo 4,5% na Colômbia, 3,1% na África do Sul e 2,5% no México. Na Turquia, caiu 1,8%.
Nesta sexta-feira (29) houve novo dia de alta, em meio a preocupações com as eleições no Congresso na segunda, possível greve dos caminhoneiros e um ambiente externo avesso ao risco, por conta de temores sobre o alcance dos movimentos especulativos com ações em Nova York, com gestores falando até de ameaça à estabilidade financeira.
Além disso, foi dia de definição do referencial Ptax, usado em contratos cambiais e balanços. O dólar à vista terminou em alta de 0,71%, a R$ 5,4745. O dólar para março, que nesta sexta passou a ser o contrato mais líquido, subiu 0,38%, a R$ 5,4660.
"Os riscos para a piora do cenário no Brasil estão crescendo", avalia o economista-chefe para mercados emergentes da consultoria inglesa Capital Economics, William Jackson. Ele comenta sobre a chance de greve dos caminhoneiros, marcada para a segunda-feira, dia 1º, e a possibilidade de o governo fazer concessões ao setor, para evitar o estrago provocado pela greve de maio de 2018. Ou seja, novo risco para as contas fiscais, que acabaram tendo rombo menor que o esperado em 2020, mas seguem piores que os emergentes.
Além disso, Jackson destaca que há também no dia 1º de fevereiro a eleição para os comandos da Câmara e do Senado, com os candidatos apoiados pelo Planalto com clara chance de vitória. A dúvida é como vão andar as reformas em seguida e se haverá prorrogação do auxílio emergencial. A Capital Economics projeta que o dólar vai seguir forte no Brasil, mesmo com tendência de queda no exterior. Para o fim do ano, a estimativa é que a moeda americana fique em R$ 5,50. Ao fim de 2022, vá a R$ 5,75.
Os economistas do Bradesco também veem o real mais enfraquecido, sobretudo neste começo de 2021. "Diante da perspectiva de menor crescimento e das incertezas fiscais, o real deve se manter pressionado neste início de ano", afirma relatório do banco.
O Bradesco cortou a previsão de crescimento da economia brasileira este ano de 3,9% para 3,6%, por conta do avanço da pandemia. "Enquanto não for descartada a hipótese de um estímulo fiscal amplo em 2021, a moeda tende a se manter bastante descolada dos pares."
Por ora, o Bradesco ainda vê o governo respeitando o teto e adoção de novos estímulos fiscais, se houver, será em nível menor que 2020 e também por prazo mais curto. Com isso, manteve a previsão de dólar a R$ 5,00 ao final do ano.

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