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Economia afetada

Dólar bate em R$ 5,02 e real passa a ser moeda com pior desempenho

O real ultrapassou o peso mexicano e já é a moeda com pior desempenho nesta segunda-feira, 16, no mercado internacional

Publicado em 16 de Março de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 16:15
O dólar sobiu 4,29% no mercado brasileiro e 4,16% no México. Crédito: Pixabay
O dólar à vista acelerou o ritmo de alta e bateu em R$ 5,02, caminhando para fechar em nova máxima histórica no Brasil. O real ultrapassou o peso mexicano e já é a moeda com pior desempenho nesta segunda-feira, 16, no mercado internacional, considerando uma cesta de 34 divisas.
O dólar sobe 4,29% no mercado brasileiro e 4,16% no México.
Em outros emergentes, avança 2,5% na Rússia e na África do Sul, em dia marcado por forte estresse no mercado financeiro internacional.
Às 15h58, o dólar era negociado em alta de 4,27%, a R$ 5,0220.

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