Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar avança 0,67% com adiamento de reforma do IR, exterior e Bolsonaro
R$ 5,25

Dólar avança 0,67% com adiamento de reforma do IR, exterior e Bolsonaro

Depois de ensaiar um leve recuo no início da tarde, o dólar ganhou força nas duas últimas horas do pregão e encerrou a sessão desta quinta-feira (12) em alta firme, na casa de R$ 5,25

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:03
Moeda norte-americana, dólar
O dólar atingiu a máxima do dia, a R$ 5,2579. Em seguida, a moeda desacelerou levemente, mas sem perder o nível de R$ 5,25, para fechar a R$ 5,2564, alta de 0,67%. Crédito: Reprodução/ Pixabay
Depois de ensaiar um leve recuo no início da tarde, o dólar ganhou força nas duas últimas horas do pregão e encerrou a sessão desta quinta-feira (12), em alta firme, na casa de R$ 5,25.  A degringolada no mercado de câmbio teve como gatilho o adiamento da votação da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados e foi acentuada, já na reta final das negociações, pela piora do desempenho das divisas emergentes no exterior e por declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Segundo operadores, a incerteza nos campos político e fiscal permanece como o principal sustentáculo do dólar no mercado doméstico. Às dúvidas em torno de temas como reforma do Imposto de Renda, PEC dos Precatórios e magnitude do reajuste Bolsa Família soma-se com a postura belicosa de Bolsonaro, que continua a pôr em dúvida a legitimidade do processo eleitoral e a criticar outros Poderes.
Em cerimônia de promoção de oficiais-generais, disse ter certeza de possuir o apoio integral das Forças Armadas, a quem, segundo o presidente, cabe o papel de um inexistente "poder moderador". Bolsonaro voltou a dizer que estão nas mãos das Forças Armadas a garantia da liberdade e da democracia no país.
Após a fala de Bolsonaro, o dólar atingiu a máxima do dia, a R$ 5,2579. Em seguida, a moeda desacelerou levemente, mas sem perder o nível de R$ 5,25, para fechar a R$ 5,2564, alta de 0,67%.
O giro com o contrato futuro para setembro, termômetro do apetite por negócios, foi um pouco menor que em sessões anteriores, ficando na casa de US$ 12 bilhões.
Nem mesmo o tom duro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que prometeu, em live nesta quinta à tarde, fazer "tudo o que for necessário" para controlar a inflação (leia-se: elevar a taxa Selic até onde for preciso) anima investidores a abandonar posições defensivas. Em tese, a taxa Selic mais alta traria mais recursos ao país, ao aumentar os ganhos de arbitragem com o diferencial de juros interno e exterior - ainda mais porque o Banco Central brasileiro embarcou em um ciclo de aperto monetário mais forte que o de outros países emergentes.
"O mercado está em uma posição bastante defensiva com o Brasil. A maior parte acredita que a taxa de câmbio está fora do lugar. Deveria ser R$ 4,80, R$ 4,90. Mas nem mesmo com a Selic mais alta a gente vê uma apreciação da moeda, como se poderia esperar", afirma o gerente da mesa de derivativos financeiros da H.Commcor, Cleber Alessie, acrescentando que o adiamento da votação da reforma do Imposto de Renda deu certo fôlego ao dólar à tarde.
Diante de críticas ao texto, pedidos de líderes partidários e pressões de Estados e municípios, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu remarcar a votação da reforma do IR para a próxima terça-feira, 17. O relatório da reforma, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), disse que vai acatar sugestões das bancada partidárias e protocolar um novo texto. Teme-se que a reforma resulte em perda de arrecadação, exacerbando o problema das contas públicas, e desencadeie remessas prematuras de recursos para o exterior, por conta da taxação de dividendos.
Para Alessie, da H.Commcor, a reforma do IR está "muito truncada" e acaba elevando o nível de incerteza sobre a política fiscal, já grande por conta de temores com "ofensiva populista" de Bolsonaro, que quer aumentar gastos sociais. Sem fatos concretos e relevantes que aumentem a visibilidade no campo político e fiscal, é "difícil o mercado ousar" a apostar nos ativos locais, avalia. "Não está no horizonte a versão dessa postura populista e de crítica às eleições. As única notícias positivas que podem vir são um alívio na inflação e números fortes de arrecadação", afirma.

Veja Também

Pressão e falta de acordo fazem votação de reforma do IR ser adiada na Câmara

Campos Neto diz que fará o necessário para manter inflação controlada

Presidente da Câmara decide levar reforma do IR ao plenário nesta quinta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados