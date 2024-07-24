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Dólar a R$ 5,63 puxa avanço das taxas futuras de juros

O dólar a R$ 5,63 puxa para cima os juros futuros nesta manhã de agenda fraca, com possível saída de investidores dos mercados emergentes.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2024 às 10:20

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 10:20

O dólar a R$ 5,63 puxa para cima os juros futuros nesta manhã de agenda fraca, com possível saída de investidores dos mercados emergentes. A liquidez ainda é fraca e está mais concentrada nos vencimentos curtos. O avanço das taxas vai na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries. Às 9h37 desta quarta-feira, 24, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 11,580%, de 11,512%, e o para janeiro de 2027 ia para 11,845%, de 11,778% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 12,150%, de 12,088% terça-feira no ajuste.

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