Dívida bruta do Governo Geral fica em 90,7% do PIB em outubro, diz BC

O porcentual, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, é maior que os 90,5% de setembro Crédito: Siumara Gonçalves

Na esteira do aumento dos gastos dos governos para fazer frente à pandemia do novo coronavírus , a dívida pública brasileira acelerou em outubro. Dados divulgados nesta segunda-feira (30), pelo Banco Central mostram que a Dívida Bruta do Governo Geral fechou outubro aos R$ 6,575 trilhões, o que representa 90,7% do Produto Interno Bruto (PIB) . O porcentual, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, é maior que os 90,5% de setembro. No melhor momento da série, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

Com o aumento de despesas públicas em função da pandemia do novo coronavírus, a expectativa é de que a dívida bruta continue a subir nos próximos meses no Brasil. Este é um dos principais fatores de preocupação dos economistas do mercado financeiro.

A Dívida Bruta do Governo Geral - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais - é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do país. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.