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Bolsa Família e Bets

Dinheiro do Bolsa Família não é para apostas, diz Wellington Dias

"A prioridade sempre será combater a fome e promover a dignidade para quem mais precisa", destacou. Em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 set 2024 às 09:21

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 09:21

Apostas bets
Apostas bets. R$ 3 bilhões foram gastos em apostas  Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, divulgou nota nesta quarta-feira (25) afirmando que os programas sociais de transferência de renda foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade. "A prioridade sempre será combater a fome e promover a dignidade para quem mais precisa", destacou.
Uma nota técnica elaborada pelo Banco Central (BC) que aponta que os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto. Dias afirma ter solicitado esclarecimentos ao Ministério da Fazenda e destacou ainda a proposta em andamento para a regulamentação desse mercado no Brasil.
"Tenho certeza de que o governo federal, ao tratar desse tema, levará em consideração a proteção dos mais vulneráveis e os impactos sociais que possam surgir", reforçou, destacando que irá acompanhar a regulamentação e encontrar mecanismos para evitar que dinheiro dos benefícios sociais sejam utilizados em jogos. "Nosso foco permanece firme: garantir que o Bolsa Família continue sendo um instrumento eficaz de combate à pobreza e à insegurança alimentar. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que esse objetivo se mantenha", disse, em nota.

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