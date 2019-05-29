Dia Livre de Impostos: produtos à venda no ES até 70% mais baratos

Mais de 5 mil produtos no Espírito Santo estão à venda com desconto de até 70%. Em memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado nesta quinta-feira (30), e também em protesto à alta carga tributária cobrada no Brasil, empresas estão ofertando itens sem cobrar pelo imposto incidente às mercadorias.
A data é nacional e será realizada simultaneamente em 108 cidades de 19 Estados brasileiros. No Espírito Santo, serão dezenas de lojas ofertando 500 diferentes tipos de produtos.
O maior desconto está na área de perfumaria. Uma loja está ofertando perfumes com 70% de desconto. Já num comércio de maquiagem, alguns produtos de beleza saem com até 53% de desconto.
Na lista de locais que darão descontos nesta quinta, em uma ação da CDL Jovem, estão supermercados, lojas de roupas, sapatos, maquiagem, perfumarias, bolsas e produtos para casa, prestadora de serviço de transporte particular e óticas.
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Interno da CDL Jovem Vitória e coordenador estadual do DLI, Pablo Vitorazzi, a ação vai fazer com que a população perceba o quanto o consumidor paga de tributos nos produtos comprados diariamente.
O imposto, hoje, é cobrado no consumo e na renda. Com essa ação estamos mostrando para as pessoas que elas poderiam comprar mais se estivessem pagando um preço mais justo pela mercadoria comercializada
TRIBUTOS PAGOS
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos, o que, neste ano, deve cair no dia 6 de junho. Atualmente, a carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo, o que corresponde a uma média de 42% do rendimento bruto de cada cidadão.
Segundo o Impostômetro, neste ano, até as 20h30 desta quinta-feira (23), foram arrecadados R$ 14,95 bilhões em impostos no Espírito Santo. Apenas em Vitória, foram R$ 287,12 milhões, até este mesmo horário.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. E está em último lugar como país que melhor retorna o dinheiro para a população.
Ao todo, os brasileiros desembolsaram, até ontem, o referente a R$ 995,7 bi em impostos. Esse valor aplicado na poupança renderia R$ 8,03 milhões por hora, ou R$ 133,8 mil por minuto.
ALGUNS PRODUTOS QUE TERÃO DESCONTO
Dia 30 de maio
V1 - Aplicativo de transporte
Cupom: No dia da ação (30 de maio), o aplicativo V1 dará 34% de desconto. O usuário terá que digitar o código DLIV1 para receber desconto nas suas viagens, no horário de 10 às 16 horas.
Dadalto Casa
Travesseiro estampado: de R$ 14,99 por R$ 11,09
Manta casal microfibra lisa: de R$ 64,99 por R$ 48,06
Faqueiro 12 peças Brisa: de R$ 24,99 por R$ 16,42
Jogo de cama solteiro 2 peças (malha): de R$ 39,99 por R$ 29,57
Shopping Vitória
- Croasonho
- Jaklayne
- Reserva
- Giulia Taffner
- Origens
- Parada Ibiraçu
- Óticas Cachoeiro
Outras lojas e produtos
Maschio
Terno (APA HON001): de R$ 599 por R$ 391,33
Camisa polo MC Ogochi: de R$ 109,90 por R$ 71,80
Camisa tecido manga longa Maschio: de R$ 169,90 por R$ 111
Fricote
Bolsa Vamos Fugir (algumas estampas): de R$ 229 por R$ 137
Bolsa Pit (mochila - algumas estampas): de R$ 218 por R$ 130
Fronha (algumas estampas): de R$ 55 por R$ 40
Elmo
Sapato Bertelli infantil: de R$ 79,99 por R$ 51,99
Chinelo Tallita Dias: de R$ 39,99 por R$ 25,99
Tênis Diadora: de R$ 199,99 por R$ 131,99
Bola de vôlei Wilson: de R$ 49,99 por R$ 32,99
Sandália Via Scarpa: de R$ 99,99 por R$ 65,99
Casa Brasil
Pipoqueira Brinox: de R$ 149,90 por R$ 94,43
Conjunto de panelas 5 peças MT: de R$ 229,90 por R$ 144,83
We Basic - Sapatos masculinos
Vert All Grey: de R$ 369 por R$ 258,30
Vert Pinhão: de R$ 369 por R$ 258,30
Dusseldorf White: de R$ 379 por R$ 265,30
Estocolmo Pinhão/White: de R$ 429 por R$300,30
Iate Tressê Brown sola black: de R$ 398 por R$ 278,60
Polo Wear
Calça masculina brim: R$ 119,99 por R$ 49,99
Vestido feminino: R$ 99,99 por R$ 49,99
Camisa masculina social: de R$ 119,99 por R$ 79,99
Polo feminina: de R$ 59,99 por R$ 29,99
Calça jeans infantil: de R$ 89,99 por R$ 59,99 (duas por R$ 99,99)
Óticas Diniz
Óculos Vogue (5205S 24167B): de R$ 390 por R$ 257
Óculos Moschino (MS018/S C9A): de R$ 935 por R$ 617
Óculos polo (4120 5000187): de R$ 470 por R$ 310
Óculos Ralph (5245 57154l): de R$ 460 por R$ 303
Ar Prada (04v ync 101 53): de R$ 1.240 por R$ 818
Multicoisas
Cozedor de ovos: de R$ 169,90 por R$ 112,13
Panela elétrica 6 xic Mundial: de R$ 159,90 por R$ 105,53
Omeleteira elétrica Cadence: de R$ 119,90 por R$ 79,13
Cortador de cabelo Cadence: de R$ 49,90 por R$ 32,93
Jheny Bolsas
Bolsa transversal: de R$ 119,90 por R$ 71,90
Mala de viagem tamanho G: de R$ 499,90 por R$ 299,90
Omeleteira elétrica Cadence: de R$ 119,90 por R$ 79,13
Cortador de cabelo Cadence: de R$ 49,90 por R$ 32,93
Fatto a Mano
Blazer de veludo molhado marrom: de R$ 499,90 por R$ 326,58
Bermuda jeans: de R$ 109,90 por R$ 71,79
Puket Vitória
Poncho Unicórnio: de R$ 129,90 por R$ 84,86
Mochila sem roda poá: de R$ 119,90 por R$ 72,40
Mochila + lancheira Dálmata: de R$ 229,90 por R$ 138,81
Mochila Unicórnio: de R$ 189,90 por R$ 114,66
Mundo do iPhone
Capa iPhone 7/8: de R$ 130 por R$ 91
Película Diamond iPhone 7/8: de R$ 130 por R$ 91
Bateria externa digital 10.000 mAh: de R$ 320 por R$ 224
Bebedouros e Cia
Purificador Soft modelos Slim, Star e Fit: de R$ 1.152.00 por 760 (à vista)
Diferolla
kimonos e pareôs com estampas exclusivas inspiradas nas belezas do Espírito Santo: de R$ 150 por R$ 99
Maybelline
Sombra em lápis (cores variadas): de R$ 31,90 por R$ 15
Protetor solar antirrugas FPS 30: de R$ 37,90 por R$ 20
Protetor solar toque seco FPS 60: de R$ 57,90 por R$ 29
Paleta de sombras 12 cores: de R$ 119 por R$ 60
Sergio’s
Sapatênis (91840): de R$ 249 por R$ 169
Sapatênis (64548): de R$ 249 por R$ 169
Mocassim (0370 010): de R$ 229 por R$ 158
Slip on Sergio's: de R$ 249 por $ 154
Sapatênis Sense Sergio's: de R$ 359 por $ 229
Griletto
Combo contra-filé +refrigerante 300ml: R$ 26,80 por R$ 16,50
Combo filezinho de frango + refrigerante 300ml: de R$ 23,90 por R$ 16,50
Chopp Brahma 500ml: de R$ 10,00 por R$ 7,30
Sapataria
Mocassim e sandália de couro linha Calabria: de R$ 229,90 por R$149,90
Sapatoterapia Confort N. York: de R$ 299,90 por R$ 199,90
Malwee Kids
Vestido com babado e alcinha (ref. 1000051610): de R$ 69,90 por R$ 48,23
Conjunto feminino com camiseta meia manga com babado e legging cotton (ref. 1000051572): de R$ 99,90 por R$ 68,93
Conjunto feminino com camiseta manga japonesa e short (ref. 1000054250): de R$ 59,90 por R$ 41,33
Conjunto feminino com regata de alcinha e bermuda cotton (ref. 1000054248): de R$ 49,90 por R$ 34,43
Conjunto feminino com batinha e bermuda de cotton (ref. 1000051596): de R$ 59,90 por R$ 41,33
Empório do Aço
Aliança Ouro + base aço (700500): de R$ 499 por R$ 349
Aliança Banho de Ouro (201020): de R$ 119 por R$ 83,30
Aliança Aço com Filete (102320): R$ 89 por R$ 62,30
Pingente Foto Banho (E010200813): de R$ 169 por R$ 118,30
Pingente Foto banho (E010200302): de R$ 99 por R$ 69,30
Pingente Foto Aço (P010100705): de 79 por R$ 55,30
Rosa Calcados
Bolsa de palha colorida: de R$ 99,90 por R$ 59,98
Tamanco feminino: de R$139,90 por R$ 89,29 (30 unidades)
Folic
Vestido gravataria (25160174): de R$ 429,80 por R$ 296,56
Blusa gravataria (05100296): de R$ 349,80 R$ 241,62
Saia midi fleur (01120410): de R$ 389,80 por R$ 268,96
Saia Chardonnay (01120411): de R$ 399,80 por R$ 275,86
Fragance
Juicy Couture EDP 100 ML: de R$ 609,00 por R$ 182,70 (Desc.70%)
Big eagle Black EDT 100 ML: de R$ 109,90 por R$ 32,97 (Desc.70%)
Crazy Glamour EDP 100ML: de R$ 109,90 por R$ 32,97 (Desc.70%)
Série Expert Celebration – L’oreal Professional Kit: de R$ 299,90 por R$ 179,94
Everlast Choice of Champions Street Figth Hadouken 100 ml: de R$ 109,90 por R$ 76,93
I Love Mont Anne Glamour EDP 100 ml: R$ 169,90 por R$ 118,93
Ecopremiun colchões
Travesseiro Visco Elástico: de R$ 69,99 por R$ 51,79
Colchão Green Pocket Casal 138x188: de R$ 1.637,32 por R$ 998,76
Queen 158X198: de R$ 1.871,24 por R$ 1.141,45
Colchão Pró-Coluna D45 88X188X24: de R$ 701,74 por R$ 428,06
Imaginarium
Luminária Flor de Luz: de R$ 199,90 por R$ 125,93
Pantufa Pisando em Nuvens: de R$ 149,90 por R$ 103,43
Drone: de R$ 1.299,90 por R$ 699,90
Boia Tô frita: de R$ 199,90 por R$ 125,93
Amplificador Darth: de R$ 1.699,90 por R$ 968,94
Amplificador Bluetooth Unicórnio: R$ de 269,90 por R$ 153,84
WCom
Protetor Eletrônico 330VA Energylux: de R$ 69,90 por R$ 34,90
Roteador Multilaser 150MBPS RE057: de R$ 74,90 por R$47,90
Pendrive 32GB preto Sony USM32M2: de R$ 69,90 por R$ 39,90
Hipnose
Colar (3373): de R$ 62,90 por R$ 41,51
Bolsa Social (2773): de R$ 232,90 por R$ 139,74
Bolsa Praia (62126): de R$ 116,90 por R$ 70,14
Carteira (2765): de R$ 72,90 por 43,74
Brinco (3355): de R$ 62,99 por R$ 41,57
Recco
Pijamas e camisolas de algodão: de R$ 59,90 por R$ 41,30
Calcinhas diversas: de R$ 29 por R$ 20
Sutiãs diversos: de R$ 99 por R$ 68
Mundo Verde
Carbolift Essential 300 gramas: de R$ 111,90 por R$ 76,00
Amor em pasta Food4Fit 500 gramas: de 52,90 por 36
Bombom Haoma lata sabores avelã e amendoim 200 gramas: de R$ 65,90 por 44,80
Alfajor Food4Fit 70 gramas: de R$ 16,90 por 11,50
Whey Concentrado Naturovos 907 gramas: de R$ 119,90 por R$ 81,50
Extrabom
Leite Condensado Italac TP 395g: de R$ 3,99 por R$ 3,22
Amaciante Qboa 2L: de R$ 6,79 por R$ 5,49
Fralda Baby Looney Tunes Mega Gc/38, Mc/44, Pc/50, XGc/36 ou XXGc/30: de R$ 33,90 por R$ 26,90
Vinho Santa Ana Seleccion 700ml: de R$ 17,90 por R$ 12,76
Max Ducha Lorenzetti 127/4600: de R$ 69,90 por R$ 46,76
Ração Xerife 7kg: de R$ 33,90 por 25,90
*Além das lojas físicas o consumidor ainda poderá optar por comprar no site do Extrabom. Exclusivamente neste dia, será concedida taxa de serviço grátis nas compras acima de R$300,00.
Brand
Vestido Bardot (3600440-633): de R$ 149,90 por R$ 104,93
Vestido Color Block (3647701-996): de R$ 169,90 por R$ 118,93
Vestido Midi listrado (3647202-016): de R$189,90 por R$ 132,93
Camisa linho folhagem (2735834-184 ): de R$ 189,90 por R$ 132,93
Camisa abacaxi preta (2812542-186): de R$ 189,90 por R$ 132,93
Limits
Camisa capri manga longa (09040610001167): de R$ 319 por 220
Camisa manga longa tricoline (09040502659169): de R$ 209 por R$ 144
Polo FT patch (300000367251169): de R$ 199 por R$ 137
Boardshort better days (2700038002136): de R$ 179 por R$ 123
Bermuda elástico naked (02080503384167): de R$ 159 por 109
Regata laundry ondas (29000781120167): de R$ 89 por R$ 61
T-shirt full soft ( 20004163001167): de R$ 139 por R$ 95
Shopping Vila Velha
- Móveis Simonetti
- Unhas Design
- Mestre Cervejeiro
- Mavericks
- Alphabeto
- it Caser
- Nação Rubro-Negra
Outras lojas e produtos
Mini divas
Arco: de R$ 69 por R$ 49
Chillibeans - loja
Relógio prata: de R$399 por R$279
Sonho dos pés
Mocassim: de R$119,90 por R$79,90
Oswaldo Moscon
Brinco: R$2.864 por R$1.941
Agavegan
Lanche: de R$28 de R$22
Eclipse
Camisa personalizada: de R$35 por R$28
Fio de ouro
Sapatênis: de R$149,90 por R$95
Fava
Jaqueta: de R$329,90 por R$215,53
Mr Cat
Scarpin: de R$199,90 por R$127
Aramis
Camisa polo: de R$249 por R$162,68
Sathler baby
Repelente: de R$73,90 por R$59,12
Rabbit
Camisa social: de R$119 por R$ 89
Casa feliz
Quadro: de R$64 por R$45
Kibrazao
Strognoff de frango: de R$19 por R$12,25
Toca da turma
Conjunto de roupa: de R$169,90 por R$109,90
Magia do mar
Short estampado: de R$139 por R$104,33
Camiseta estampada: de R$99 por R$64,33
Shopping Praia da Costa
- Fricote
- Óticas Diniz
- Fragrance
FONTE: CDL Jovem e empresas