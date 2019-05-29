Dia Livre de Impostos: produtos à venda no ES até 70% mais baratos

5 mil produtos no Espírito Santo estão à venda com desconto de até 70%. Em memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado nesta quinta-feira (30), e também em protesto à Mais deno Espírito Santo estão à venda comEm memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado nesta quinta-feira (30), e também em protesto à alta carga tributária cobrada no Brasil, empresas estão ofertando itens sem cobrar pelo imposto incidente às mercadorias.

No Espírito Santo, serão dezenas de lojas ofertando 500 diferentes tipos de produtos. A data é nacional e será realizada simultaneamente em 108 cidades de 19 Estados brasileiros., serão dezenas de lojas ofertando 500 diferentes tipos de produtos.

O maior desconto está na área de perfumaria. Uma loja está ofertando perfumes com 70% de desconto. Já num comércio de maquiagem, alguns produtos de beleza saem com até 53% de desconto.

Na lista de locais que darão descontos nesta quinta, em uma ação da CDL Jovem, estão supermercados, lojas de roupas, sapatos, maquiagem, perfumarias, bolsas e produtos para casa, prestadora de serviço de transporte particular e óticas.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Interno da CDL Jovem Vitória e coordenador estadual do DLI, Pablo Vitorazzi, a ação vai fazer com que a população perceba o quanto o consumidor paga de tributos nos produtos comprados diariamente.





O imposto, hoje, é cobrado no consumo e na renda. Com essa ação estamos mostrando para as pessoas que elas poderiam comprar mais se estivessem pagando um preço mais justo pela mercadoria comercializada

TRIBUTOS PAGOS

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos, o que, neste ano, deve cair no dia 6 de junho. Atualmente, a carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo, o que corresponde a uma média de 42% do rendimento bruto de cada cidadão.

Segundo o Impostômetro, neste ano, até as 20h30 desta quinta-feira (23), foram arrecadados R$ 14,95 bilhões em impostos no Espírito Santo. Apenas em Vitória, foram R$ 287,12 milhões, até este mesmo horário.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. E está em último lugar como país que melhor retorna o dinheiro para a população.

Ao todo, os brasileiros desembolsaram, até ontem, o referente a R$ 995,7 bi em impostos. Esse valor aplicado na poupança renderia R$ 8,03 milhões por hora, ou R$ 133,8 mil por minuto.

ALGUNS PRODUTOS QUE TERÃO DESCONTO

Dia 30 de maio

V1 - Aplicativo de transporte

Cupom: No dia da ação (30 de maio), o aplicativo V1 dará 34% de desconto. O usuário terá que digitar o código DLIV1 para receber desconto nas suas viagens, no horário de 10 às 16 horas.

Dadalto Casa

Travesseiro estampado: de R$ 14,99 por R$ 11,09

Manta casal microfibra lisa: de R$ 64,99 por R$ 48,06

Faqueiro 12 peças Brisa: de R$ 24,99 por R$ 16,42

Jogo de cama solteiro 2 peças (malha): de R$ 39,99 por R$ 29,57

Shopping Vitória

- Croasonho

- Jaklayne

- Reserva

- Giulia Taffner

- Origens

- Parada Ibiraçu

- Óticas Cachoeiro





Outras lojas e produtos

Maschio

Terno (APA HON001): de R$ 599 por R$ 391,33

Camisa polo MC Ogochi: de R$ 109,90 por R$ 71,80

Camisa tecido manga longa Maschio: de R$ 169,90 por R$ 111

Fricote

Bolsa Vamos Fugir (algumas estampas): de R$ 229 por R$ 137

Bolsa Pit (mochila - algumas estampas): de R$ 218 por R$ 130

Fronha (algumas estampas): de R$ 55 por R$ 40

Elmo

Sapato Bertelli infantil: de R$ 79,99 por R$ 51,99

Chinelo Tallita Dias: de R$ 39,99 por R$ 25,99

Tênis Diadora: de R$ 199,99 por R$ 131,99

Bola de vôlei Wilson: de R$ 49,99 por R$ 32,99

Sandália Via Scarpa: de R$ 99,99 por R$ 65,99

Casa Brasil

Pipoqueira Brinox: de R$ 149,90 por R$ 94,43

Conjunto de panelas 5 peças MT: de R$ 229,90 por R$ 144,83

We Basic - Sapatos masculinos

Vert All Grey: de R$ 369 por R$ 258,30

Vert Pinhão: de R$ 369 por R$ 258,30

Dusseldorf White: de R$ 379 por R$ 265,30

Estocolmo Pinhão/White: de R$ 429 por R$300,30

Iate Tressê Brown sola black: de R$ 398 por R$ 278,60

Polo Wear

Calça masculina brim: R$ 119,99 por R$ 49,99

Vestido feminino: R$ 99,99 por R$ 49,99

Camisa masculina social: de R$ 119,99 por R$ 79,99

Polo feminina: de R$ 59,99 por R$ 29,99

Calça jeans infantil: de R$ 89,99 por R$ 59,99 (duas por R$ 99,99)

Óticas Diniz

Óculos Vogue (5205S 24167B): de R$ 390 por R$ 257

Óculos Moschino (MS018/S C9A): de R$ 935 por R$ 617

Óculos polo (4120 5000187): de R$ 470 por R$ 310

Óculos Ralph (5245 57154l): de R$ 460 por R$ 303

Ar Prada (04v ync 101 53): de R$ 1.240 por R$ 818

Multicoisas

Cozedor de ovos: de R$ 169,90 por R$ 112,13

Panela elétrica 6 xic Mundial: de R$ 159,90 por R$ 105,53

Omeleteira elétrica Cadence: de R$ 119,90 por R$ 79,13

Cortador de cabelo Cadence: de R$ 49,90 por R$ 32,93

Jheny Bolsas

Bolsa transversal: de R$ 119,90 por R$ 71,90

Mala de viagem tamanho G: de R$ 499,90 por R$ 299,90

Omeleteira elétrica Cadence: de R$ 119,90 por R$ 79,13

Cortador de cabelo Cadence: de R$ 49,90 por R$ 32,93

Fatto a Mano

Blazer de veludo molhado marrom: de R$ 499,90 por R$ 326,58

Bermuda jeans: de R$ 109,90 por R$ 71,79

Puket Vitória

Poncho Unicórnio: de R$ 129,90 por R$ 84,86

Mochila sem roda poá: de R$ 119,90 por R$ 72,40

Mochila + lancheira Dálmata: de R$ 229,90 por R$ 138,81

Mochila Unicórnio: de R$ 189,90 por R$ 114,66

Mundo do iPhone

Capa iPhone 7/8: de R$ 130 por R$ 91

Película Diamond iPhone 7/8: de R$ 130 por R$ 91

Bateria externa digital 10.000 mAh: de R$ 320 por R$ 224

Bebedouros e Cia

Purificador Soft modelos Slim, Star e Fit: de R$ 1.152.00 por 760 (à vista)

Diferolla

kimonos e pareôs com estampas exclusivas inspiradas nas belezas do Espírito Santo: de R$ 150 por R$ 99

Maybelline

Sombra em lápis (cores variadas): de R$ 31,90 por R$ 15

Protetor solar antirrugas FPS 30: de R$ 37,90 por R$ 20

Protetor solar toque seco FPS 60: de R$ 57,90 por R$ 29

Paleta de sombras 12 cores: de R$ 119 por R$ 60

Sergio’s

Sapatênis (91840): de R$ 249 por R$ 169

Sapatênis (64548): de R$ 249 por R$ 169

Mocassim (0370 010): de R$ 229 por R$ 158

Slip on Sergio's: de R$ 249 por $ 154

Sapatênis Sense Sergio's: de R$ 359 por $ 229

Griletto

Combo contra-filé +refrigerante 300ml: R$ 26,80 por R$ 16,50

Combo filezinho de frango + refrigerante 300ml: de R$ 23,90 por R$ 16,50

Chopp Brahma 500ml: de R$ 10,00 por R$ 7,30

Sapataria

Mocassim e sandália de couro linha Calabria: de R$ 229,90 por R$149,90

Sapatoterapia Confort N. York: de R$ 299,90 por R$ 199,90

Malwee Kids

Vestido com babado e alcinha (ref. 1000051610): de R$ 69,90 por R$ 48,23

Conjunto feminino com camiseta meia manga com babado e legging cotton (ref. 1000051572): de R$ 99,90 por R$ 68,93

Conjunto feminino com camiseta manga japonesa e short (ref. 1000054250): de R$ 59,90 por R$ 41,33

Conjunto feminino com regata de alcinha e bermuda cotton (ref. 1000054248): de R$ 49,90 por R$ 34,43

Conjunto feminino com batinha e bermuda de cotton (ref. 1000051596): de R$ 59,90 por R$ 41,33

Empório do Aço

Aliança Ouro + base aço (700500): de R$ 499 por R$ 349

Aliança Banho de Ouro (201020): de R$ 119 por R$ 83,30

Aliança Aço com Filete (102320): R$ 89 por R$ 62,30

Pingente Foto Banho (E010200813): de R$ 169 por R$ 118,30

Pingente Foto banho (E010200302): de R$ 99 por R$ 69,30

Pingente Foto Aço (P010100705): de 79 por R$ 55,30

Rosa Calcados

Bolsa de palha colorida: de R$ 99,90 por R$ 59,98

Tamanco feminino: de R$139,90 por R$ 89,29 (30 unidades)

Folic

Vestido gravataria (25160174): de R$ 429,80 por R$ 296,56

Blusa gravataria (05100296): de R$ 349,80 R$ 241,62

Saia midi fleur (01120410): de R$ 389,80 por R$ 268,96

Saia Chardonnay (01120411): de R$ 399,80 por R$ 275,86

Fragance

Juicy Couture EDP 100 ML: de R$ 609,00 por R$ 182,70 (Desc.70%)

Big eagle Black EDT 100 ML: de R$ 109,90 por R$ 32,97 (Desc.70%)

Crazy Glamour EDP 100ML: de R$ 109,90 por R$ 32,97 (Desc.70%)

Série Expert Celebration – L’oreal Professional Kit: de R$ 299,90 por R$ 179,94

Everlast Choice of Champions Street Figth Hadouken 100 ml: de R$ 109,90 por R$ 76,93

I Love Mont Anne Glamour EDP 100 ml: R$ 169,90 por R$ 118,93

Ecopremiun colchões

Travesseiro Visco Elástico: de R$ 69,99 por R$ 51,79

Colchão Green Pocket Casal 138x188: de R$ 1.637,32 por R$ 998,76

Queen 158X198: de R$ 1.871,24 por R$ 1.141,45

Colchão Pró-Coluna D45 88X188X24: de R$ 701,74 por R$ 428,06

Imaginarium

Luminária Flor de Luz: de R$ 199,90 por R$ 125,93

Pantufa Pisando em Nuvens: de R$ 149,90 por R$ 103,43

Drone: de R$ 1.299,90 por R$ 699,90

Boia Tô frita: de R$ 199,90 por R$ 125,93

Amplificador Darth: de R$ 1.699,90 por R$ 968,94

Amplificador Bluetooth Unicórnio: R$ de 269,90 por R$ 153,84

WCom

Protetor Eletrônico 330VA Energylux: de R$ 69,90 por R$ 34,90

Roteador Multilaser 150MBPS RE057: de R$ 74,90 por R$47,90

Pendrive 32GB preto Sony USM32M2: de R$ 69,90 por R$ 39,90

Hipnose

Colar (3373): de R$ 62,90 por R$ 41,51

Bolsa Social (2773): de R$ 232,90 por R$ 139,74

Bolsa Praia (62126): de R$ 116,90 por R$ 70,14

Carteira (2765): de R$ 72,90 por 43,74

Brinco (3355): de R$ 62,99 por R$ 41,57

Recco

Pijamas e camisolas de algodão: de R$ 59,90 por R$ 41,30

Calcinhas diversas: de R$ 29 por R$ 20

Sutiãs diversos: de R$ 99 por R$ 68

Mundo Verde

Carbolift Essential 300 gramas: de R$ 111,90 por R$ 76,00

Amor em pasta Food4Fit 500 gramas: de 52,90 por 36

Bombom Haoma lata sabores avelã e amendoim 200 gramas: de R$ 65,90 por 44,80

Alfajor Food4Fit 70 gramas: de R$ 16,90 por 11,50

Whey Concentrado Naturovos 907 gramas: de R$ 119,90 por R$ 81,50

Extrabom

Leite Condensado Italac TP 395g: de R$ 3,99 por R$ 3,22

Amaciante Qboa 2L: de R$ 6,79 por R$ 5,49

Fralda Baby Looney Tunes Mega Gc/38, Mc/44, Pc/50, XGc/36 ou XXGc/30: de R$ 33,90 por R$ 26,90

Vinho Santa Ana Seleccion 700ml: de R$ 17,90 por R$ 12,76

Max Ducha Lorenzetti 127/4600: de R$ 69,90 por R$ 46,76

Ração Xerife 7kg: de R$ 33,90 por 25,90

*Além das lojas físicas o consumidor ainda poderá optar por comprar no site do Extrabom. Exclusivamente neste dia, será concedida taxa de serviço grátis nas compras acima de R$300,00.

Brand

Vestido Bardot (3600440-633): de R$ 149,90 por R$ 104,93

Vestido Color Block (3647701-996): de R$ 169,90 por R$ 118,93

Vestido Midi listrado (3647202-016): de R$189,90 por R$ 132,93

Camisa linho folhagem (2735834-184 ): de R$ 189,90 por R$ 132,93

Camisa abacaxi preta (2812542-186): de R$ 189,90 por R$ 132,93

Limits

Camisa capri manga longa (09040610001167): de R$ 319 por 220

Camisa manga longa tricoline (09040502659169): de R$ 209 por R$ 144

Polo FT patch (300000367251169): de R$ 199 por R$ 137

Boardshort better days (2700038002136): de R$ 179 por R$ 123

Bermuda elástico naked (02080503384167): de R$ 159 por 109

Regata laundry ondas (29000781120167): de R$ 89 por R$ 61

T-shirt full soft ( 20004163001167): de R$ 139 por R$ 95

Shopping Vila Velha

- Móveis Simonetti

- Unhas Design

- Mestre Cervejeiro

- Mavericks

- Alphabeto

- it Caser

- Nação Rubro-Negra

Outras lojas e produtos

Mini divas

Arco: de R$ 69 por R$ 49

Chillibeans - loja

Relógio prata: de R$399 por R$279

Sonho dos pés

Mocassim: de R$119,90 por R$79,90

Oswaldo Moscon

Brinco: R$2.864 por R$1.941

Agavegan

Lanche: de R$28 de R$22

Eclipse

Camisa personalizada: de R$35 por R$28

Fio de ouro

Sapatênis: de R$149,90 por R$95





Fava

Jaqueta: de R$329,90 por R$215,53

Mr Cat

Scarpin: de R$199,90 por R$127

Aramis

Camisa polo: de R$249 por R$162,68

Sathler baby

Repelente: de R$73,90 por R$59,12

Rabbit

Camisa social: de R$119 por R$ 89

Casa feliz

Quadro: de R$64 por R$45

Kibrazao

Strognoff de frango: de R$19 por R$12,25

Toca da turma

Conjunto de roupa: de R$169,90 por R$109,90

Magia do mar

Short estampado: de R$139 por R$104,33

Camiseta estampada: de R$99 por R$64,33

Shopping Praia da Costa

- Fricote

- Óticas Diniz

- Fragrance



