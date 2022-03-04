Desempenho do PIB em 2021 coloca Brasil em 21° lugar de ranking de 34 países

A alta de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 colocou o Brasil na 21ª posição no ranking de 34 países da agência classificadora de risco Austin Rating, que considera o ritmo de crescimento das economias, atrás de outros países sul-americanos como Peru (13,3%) e Colômbia (10,7%).

Quando avaliado o tamanho da economia, Brasil caiu da 12ª posição para 13ª do ranking Crédito: Pixabay

O crescimento de 4,6% da economia brasileira em 2021 ficou abaixo da média de 5,7% dos países analisados e da média prevista para a economia global (5,9%).

Os EUA aparecem com crescimento de PIB de 5,7% em 2021 e a China, de 8,1%, conforme o levantamento da Austin Ratings divulgado nesta sexta-feira (04).

O levantamento também lista os países em função do tamanho de suas economias, em dólares. Neste caso, o Brasil caiu da 12ª posição para 13ª do ranking, com PIB de US$ 1,608 trilhão, logo atrás da Austrália (US$ 1,613 trilhão).

O ranking de maior economias é liderado pelos EUA, com US$ 22,8 trilhões, seguido pela China (US$ 17,5 trilhões).

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