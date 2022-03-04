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Ritmo de crescimento

Desempenho do PIB em 2021 coloca Brasil em 21° lugar de ranking de 34 países

Crescimento da economia brasileira ficou atrás de outros países sul-americanos como Peru  e Colômbia e abaixo da média de 5,7% dos países analisados e da média prevista para a economia global (5,9%)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2022 às 17:43

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:43

A alta de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 colocou o Brasil na 21ª posição no ranking de 34 países da agência classificadora de risco Austin Rating, que considera o ritmo de crescimento das economias, atrás de outros países sul-americanos como Peru (13,3%) e Colômbia (10,7%).
Crescimento do PIB ainda é tímido no ES
Quando avaliado o tamanho da economia, Brasil caiu da 12ª posição para 13ª do ranking Crédito: Pixabay
O crescimento de 4,6% da economia brasileira em 2021 ficou abaixo da média de 5,7% dos países analisados e da média prevista para a economia global (5,9%).
Os EUA aparecem com crescimento de PIB de 5,7% em 2021 e a China, de 8,1%, conforme o levantamento da Austin Ratings divulgado nesta sexta-feira (04).
O levantamento também lista os países em função do tamanho de suas economias, em dólares. Neste caso, o Brasil caiu da 12ª posição para 13ª do ranking, com PIB de US$ 1,608 trilhão, logo atrás da Austrália (US$ 1,613 trilhão).
O ranking de maior economias é liderado pelos EUA, com US$ 22,8 trilhões, seguido pela China (US$ 17,5 trilhões).

VEJA O RANKING  DE 2021

  • 1 - Peru: 13,3%
  • 2 - Turquia: 11,0%
  • 3 - Colômbia: 10,7%
  • 4 - Índia: 8,2%
  • 5 - China: 8,1%
  • 6 - Israel: 8,1%
  • 7 - Reino Unido: 7,5%
  • 8 - Singapura: 7,2%
  • 9 - França: 7,0%
  • 10 - Bélgica: 6,4%
  • 11 - Hong Kong: 6,4%
  • 12 - Itália: 6,4%
  • 13 - Taiwan: 6,3%
  • 14 - Canadá: 5,7%
  • 15 - Estados Unidos: 5,7%
  • 16 - Polônia: 5,7%
  • 17 - Filipinas: 5,6%
  • 18 - Holanda: 4,8%
  • 19 - México: 4,8%
  • 20 - Suécia: 4,8%
  • 21 - Brasil : 4,6%
  • 22 - Espanha: 4,5%
  • 23 - Dinamarca: 4,2%
  • 24 - Noruega: 4,1%
  • 25 - Coreia do Sul: 4,0%
  • 26 - Austrália: 3,8%
  • 27 - República Tcheca: 3,8%
  • 28 - Indonésia: 3,7%
  • 29 - Suíça: 3,7%
  • 30 - Alemanha: 3,1%
  • 31 - Malásia: 3,1%
  • 32 - Arábia Saudita: 2,9%
  • 33 - Japão: 1,7%
  • 34 - Tailândia: 1,6%

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