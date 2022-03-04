Desempenho do PIB em 2021 coloca Brasil em 21° lugar de ranking de 34 países

A alta de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 colocou o Brasil na 21ª posição no ranking de 34 países da agência classificadora de risco Austin Rating, que considera o ritmo de crescimento das economias, atrás de outros países sul-americanos como Peru (13,3%) e Colômbia (10,7%).
O crescimento de 4,6% da economia brasileira em 2021 ficou abaixo da média de 5,7% dos países analisados e da média prevista para a economia global (5,9%).
Os EUA aparecem com crescimento de PIB de 5,7% em 2021 e a China, de 8,1%, conforme o levantamento da Austin Ratings divulgado nesta sexta-feira (04).
O levantamento também lista os países em função do tamanho de suas economias, em dólares. Neste caso, o Brasil caiu da 12ª posição para 13ª do ranking, com PIB de US$ 1,608 trilhão, logo atrás da Austrália (US$ 1,613 trilhão).
O ranking de maior economias é liderado pelos EUA, com US$ 22,8 trilhões, seguido pela China (US$ 17,5 trilhões).
VEJA O RANKING DE 2021
- 1 - Peru: 13,3%
- 2 - Turquia: 11,0%
- 3 - Colômbia: 10,7%
- 4 - Índia: 8,2%
- 5 - China: 8,1%
- 6 - Israel: 8,1%
- 7 - Reino Unido: 7,5%
- 8 - Singapura: 7,2%
- 9 - França: 7,0%
- 10 - Bélgica: 6,4%
- 11 - Hong Kong: 6,4%
- 12 - Itália: 6,4%
- 13 - Taiwan: 6,3%
- 14 - Canadá: 5,7%
- 15 - Estados Unidos: 5,7%
- 16 - Polônia: 5,7%
- 17 - Filipinas: 5,6%
- 18 - Holanda: 4,8%
- 19 - México: 4,8%
- 20 - Suécia: 4,8%
- 21 - Brasil : 4,6%
- 22 - Espanha: 4,5%
- 23 - Dinamarca: 4,2%
- 24 - Noruega: 4,1%
- 25 - Coreia do Sul: 4,0%
- 26 - Austrália: 3,8%
- 27 - República Tcheca: 3,8%
- 28 - Indonésia: 3,7%
- 29 - Suíça: 3,7%
- 30 - Alemanha: 3,1%
- 31 - Malásia: 3,1%
- 32 - Arábia Saudita: 2,9%
- 33 - Japão: 1,7%
- 34 - Tailândia: 1,6%